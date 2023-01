Prefeitura de Jaguariúna interdita acesso ao Bairro Dona Irma na Praça Reynaldo Chiavegato

Inscrições podem ser feitas a partir de 1º de fevereiro

O Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna vai abrir inscrições para o curso de Fabricação de Ovos de Páscoa e Bombons, em parceria com o Sebrae/Senai. O curso é gratuito e as inscrições poderão ser feitas no próximo dia 1º de fevereiro, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h, ou até encerrarem as vagas.

Para fazer a inscrição, basta o interessado comparecer no dia de inscrição no Fundo Social de Solidariedade, que fica na Rua Cândido Bueno, 792, no Centro de Jaguariúna, com originais e cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, Cartão Cidadão e um comprovante de endereço.

O Fundo Social informa que as vagas são limitadas. Para poder se inscrever, o candidato deve ter no mínimo 18 anos de idade, ensino fundamental completo e ser morador de Jaguariúna.

As aulas serão realizadas de 23 de fevereiro a 3 de março, das 8h às 12h (turma 1 – manhã) e das 13h às 17h (turma 2 – tarde). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3867-2344.

