Prefeitura de Jaguariúna inicia vacinação com nova vacina contra Covid-19

A Secretaria de Saúde de Jaguariúna realizará, na próxima terça-feira, 04, a última etapa do Programa Saúde na Escola, com a entrega de óculos gratuitos a 107 estudantes da rede municipal. O programa, que tem como foco a saúde ocular dos alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, visa melhorar a qualidade de vida e o desempenho escolar das crianças.

A iniciativa, dividida em quatro etapas, começou com a avaliação da acuidade visual de aproximadamente 3 mil alunos em todas as unidades escolares do município. A primeira fase identificou 423 estudantes com alterações visuais, que foram encaminhados para consultas especializadas em oftalmologia. Durante essas consultas, os médicos realizaram vários testes para determinar a necessidade de óculos.

Na terceira etapa, ocorrida no dia 02 de maio, os estudantes que precisavam de correção visual puderam escolher suas armações preferidas no Boulevard do Centro Cultural. Após a seleção, os óculos foram confeccionados em laboratório com lentes corretivas específicas para cada caso.

“Agora, com a conclusão do projeto, os 107 alunos que participaram de todas as fases receberão seus óculos, prontos para usar, contribuindo para um melhor desempenho acadêmico e uma visão saudável. A Secretaria de Saúde de Jaguariúna reafirma, com essa ação, seu compromisso com o bem-estar e a educação das crianças do município, proporcionando condições essenciais para um aprendizado eficaz e uma vida saudável”, informa a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão.

