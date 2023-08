Prefeitura de Jaguariúna inicia asfaltamento de rua no Florianópolis

Na fase seguinte, os 15 selecionados de cada categoria participarão de enquetes no g1. Júri analisou critérios como traje, desenvoltura, beleza, raiz sertaneja, entre outros

O Jaguariúna Rodeo Festival divulgou o nome dos selecionados para a segunda fase do concurso de rei e rainha do evento, que acontece entre os dias 22 e 30 de setembro. Foram 15 nomes escolhidos em cada categoria para participar de enquetes no g1. Entenda abaixo as próximas etapas.

Os candidados foram selecionados após o período de inscrições, que ocorreu entre 16 e 23 de julho. Um júri elegeu os 30 melhores postulantes a rei e rainha por meio de critérios predefinidos.

Postulantes a rei

Allan Felix

Carlos Luiz dos Santos Cassiano Brizante

Daniel José Gomes

Élder Ramos

Felipe Montagnana Antunes

Gabriel

Henrique César Nogueira de Oliveira

José Roberto Martineli

Ludovico Grotto Junior

Marcos Lima

Natan Gabriel Jacinto Moreira

Ricardo Pires Gonçalves

Rodrigo Félix

Romario

Vinícius Ribeiro

Postulantes a rainha

Catherine Villa Rubia Monte

Cléia Mara Cândido Silveira

Daniela Crivelaro

Helen Alegre

Ingrid Isabelli Naruishi

Isabella de Toledo palhares

Jhennifer Martin

Julia Mariani Guelber

Kayeni Nandara Canuto Santos

Livia Almeida Miano

Maria Eduarda de Castilho Lanza

Maria Estela Pereira Brito

Maria Luíza Leme

Taiane Nascimento

Thaissa Helena canavesi de Moraes

Como é a seleção?

A competição vai acontecer em três fases. Na primeira, aconteceram as inscrições. Depois, um júri selecionou os 15 melhores candidatos de cada categoria, que serão submetidos a escolha do público em enquetes no g1. Por fim, os finalistas concorrem ao prêmio também em votação no portal.

Os candidatos da primeira fase selecionados para a segunda foram submetidos aos seguintes critérios:

Raiz sertaneja: Como cresceu; História com a roça; História com a música sertaneja; relação com o rodeio.

Hype: Antenado com mudanças; atualizações do mundo; música favorita.

Traje típico Jaguariúna: Traje country moderno, equilibrado.

Desenvoltura: Forma de se comunicar, confiança e segurança no que está falando e fazendo.

Beleza: Cuidados com a saúde, alimentação e a pele e, principalmente, identidade.

Diferenciais: O que a faz ser interessante?​

Como serão as votações?

Depois de selecionados, os candidatos participam de sessões de foto e vídeo com a organização do rodeio e serão submetidos à votação popular. Serão cinco enquetes no g1 com três pessoas em cada uma, tanto na competição para a escolha do rei, quanto da rainha. Os cinco vencedores disputam a votação final, que vai durar 48 horas, ao contrário das eliminatórias, que têm duração de um dia.

Os candidatos serão distribuídos nas chaves mediante ordem crescente de pontuação, atribuídas pelos próprios jurados.

O g1 é o local que apenas hospeda as votações e não tem nenhuma participação na elaboração do regulamento. Ou seja, a organização do concurso é da empresa que organiza o Rodeio de Jaguariúna. A plataforma de votação é a mesma utilizada em outros produtos da TV Globo, como o Big Brother Brasil.

Qual será a premiação?

1º Colocado – Rei/Rainha: R$3 mil e um par de ingressos do camarote Brahma para cada noite do evento.

2º Colocado – Príncipe/Princesa: R$2 mil e um par de ingressos do camarote Brahma para cada noite do evento.

3º Colocado – Mister/Miss: R$1 mil e um par de ingressos do camarote Brahma para cada noite do evento.

Cronograma

Inscrição

16/07 até 23/07

Fase de grupos

28/08 até 01/09

Final

08/09 a 10/09

Divulgação de resultados

O resultado da 1ª fase foi divulgado no dia 02 de agosto de 2023

O resultado da 2ª fase será divulgado no dia 02 de setembro de 2023

O resultado da fase final será divulgado após o dia 10 de setembro de 2023

