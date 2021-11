Prefeitura de Jaguariúna divulga chamamento público para engenheiros e arquitetos no programa Minha Casa do Meu Jeito

Estudantes de 45 cidades da região participaram da disputa

A estudante da Escola Municipal Sada Salomão Hossri, Ana Clarice da Silva, ficou entre as dez primeiras colocadas no concurso “EPTV na Escola 2021”. Nesse ano, o tema foi “Pandemia da Intolerância”, e Ana ficou em lugar de destaque com a poesia autoral “Doença Social”, entre os quase 300 semifinalistas do concurso.

O resultado foi uma surpresa para a estudante, pois, Ana, assim como diversos alunos da rede municipal, estava com as aulas presenciais suspensas devido a pandemia da Covid-19. Esse período foi, para ela, bem estressante na maior parte do tempo. “Fiquei bem preocupada com a perda de matéria, tendo em vista que esse ano tem vestibulinho pra escola técnica, mas tentei ao máximo acompanhar as coisas a distância, porém, é extremamente complicado e sinto que não se aprende q distância como se aprende no presencial”, diz.

Mas, mesmo assim, Ana se sobressaiu no concurso. Para ela, foi uma surpresa. “Não esperava de jeito nenhum, mas posso dizer que fico feliz”, diz a estudante.

A poesia foi escrita com o auxílio da sua professora de português, Grace Kelly. A estudante se lembrou na própria mãe quando colocou as palavras no papel e falou sobre a pandemia. “Minha mãe trabalha em uma unidade de saúde e se preocupa muito com a contaminação do coronavírus”, conta a aluna.