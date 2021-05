Prefeitura de Jaguariúna contrata profissionais para limpeza de escolas

Na manhã desta terça-feira, 18, o Procon de Jaguariúna recebeu a visita técnica da CPFL, com objetivo de falar sobre os atendimentos e demandas da população do município. Na visita também foram discutidas e apresentadas as formas de medição de energia, o lançamento dos consumos da população e as formas de classificações do consumo dos consumidores.

Na oportunidade, que também teve a participação por videoconferência da direção da CPFL, o Diretor do Procon, Edison Cardoso de Sá, apresentou uma proposta no sentido de discutir problemas de cortes de energia neste momento da pandemia da Covid-19. “Temos conhecimento de pessoas que estão passando por dificuldades financeiras por conta do desemprego e, consequentemente, estão sem pagar as contas de energia elétrica, vindo sucessivamente a suspensão do fornecimento da energia aos inadimplentes”, justifica Edison.

Por isso, o diretor solicitou alternativas para ajudar a resolver o problema destas famílias e sugeriu o parcelamento e negociação das faturas em atraso. A CPFL ficou de fazer um estudo e apresentar uma proposta ao Procon de Jaguariúna.