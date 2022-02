Prefeitura de Jaguariúna começa a entregar carnês de IPTU, taxa de licença e ISS

O Hospital Municipal Walter Ferrari acaba de receber um moderno equipamento de ressonância magnética, adquirido pela Prefeitura de Jaguariúna, o que coloca a saúde pública da cidade na vanguarda do diagnóstico por imagem, uma vez que apenas municípios de maior porte possuem esse tipo de equipamento na rede pública. Com isso, a população não precisará mais se deslocar para outras cidades para a realização de exames de ressonância.

O aparelho, da marca Siemens e modelo Magnetom Sempra, foi adquirido com recursos federais por R$2,9 milhões e é de última geração tecnológica. A Prefeitura também investiu R$560 mil nas adaptações estruturais e construção de uma sala baritada – com proteção radiológica – para receber o equipamento de ressonância dentro do hospital. O aparelho está sendo instalado no setor de diagnósticos de imagem, onde já se encontram os equipamentos de raio-x e de tomografia.

Segundo a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, a expectativa é de que o aparelho entre em operação dentro de 15 dias, com previsão de realização de 200 exames por mês.

“A chegada desse equipamento envolveu uma grande operação, com uma série de procedimentos desenvolvidos há vários meses pela Secretaria de Saúde, como adaptações estruturais no local, blindagem do ambiente, instalações elétricas, instalação de ar condicionado, entre outros”, explica a secretária.

“A chegada desse equipamento é um importante avanço para a área da saúde do nosso município, pois com ele conseguiremos atender toda a nossa demanda de exames de ressonância magnética com qualidade e segurança, zerando a nossa fila de espera”, completa Maria do Carmo.

Saiba mais

O Siemens Magnetom Sempra é um equipamento de 1,5 Tesla, que suporta até 200 quilos, proporcionando conforto e bem-estar aos pacientes. Com capacidade de realizar exames em até 12 minutos, apresenta imagens de alta qualidade de diagnóstico, podendo ser aplicado em diversas especialidades como neurologia, angiografia, cardiologia, oncologia, ortopedia, pediatria, entre outras.

Foto: Ivair Oliveira