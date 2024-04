Prefeitura de Jaguariúna amplia em quase 300% número de vagas para soroterapia na UPA

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, ampliou em quase 300% neste ano a quantidade de vagas para atendimento de soroterapia de pacientes na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h, principal porta de entrada para casos suspeitos de dengue e outras doenças na cidade.

Devido ao agravamento da epidemia de dengue em todo o País, com o aumento de casos confirmados da doença também em Jaguariúna, a Secretaria de Saúde criou uma segunda sala de hidratação de pacientes, com 14 novos lugares.

LEIA TAMBÉM:

No início deste ano, a UPA contava com 13 poltronas na sala de hidratação (soroterapia). O número depois passou para 36 e, agora, com a criação da nova sala, subiu para 50 poltronas no total, o que representa um aumento de 284% no número de vagas.

Segundo parâmetros do Governo do Estado, quanto a organização dos serviços dentro do cenário atual da dengue, o Município deveria contar com nove vagas para hidratação de pacientes.

Além de ampliar o número de vagas para hidratação na UPA, a Secretaria de Saúde de Jaguariúna também implementou outras ações para ajudar no combate à dengue, como a abertura da UBS 12 de Setembro aos finais de semana, das 7h às 11h, para acompanhamento e monitoramento dos pacientes que passaram pela UPA com sintomas de dengue, além da contratação de mais médicos e enfermeiros.

O atendimento do laboratório clínico com foco na dengue, horário estendido em UBSs e agendamento de consulta diretamente na UBS de referência, após o paciente passar pela UPA, são outras ações já adotadas.

De acordo com o Ministério da Saúde, a hidratação é fundamental para tratar os casos de dengue e deve ser iniciada tão logo sejam detectados os primeiros sintomas (febre alta, dor de cabeça ou no fundo dos olhos, fraqueza, dor intensa no corpo ou nas juntas e manchas vermelhas no corpo).

No dia 11, o Brasil ultrapassou os 3 milhões de casos de dengue em 2024. A atual epidemia já é considerada a pior da história da dengue no país. Já o Estado de São Paulo ultrapassou os 500 mil casos confirmados da doença neste ano, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde. O número de mortes chegou a 250 e outros 542 óbitos ainda estão sendo investigados.

Foto: Ivair Oliveira

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui