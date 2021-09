Prefeitura de Holambra distribui kits de alimentação escolar nesta segunda, 27

O acervo da Biblioteca Municipal José Maria Homem de Montes passou a contar esse mês com 100 novos títulos, já disponíveis aos leitores interessados. Os livros foram doados pelo Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas (SisEB) através do Programa de Apoio à Atualização e Renovação de Acervo do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas. Os títulos foram selecionados com foco na produção literária brasileira contemporânea e fazem parte de uma lista de vencedores e finalistas de grandes concursos nacionais.

Entre eles, “Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis” e “Redemoinho em Dia Quente”, de Jarid Arraes, “Nada Digo de Ti, Que em Ti Não Veja”, de Eliana Alves Cruz, e a história em quadrinhos voltada ao público adulto “Angola Janga”, de Marcelo D’Salete, vencedor do prêmio Jabuti em 2018. Na literatura infantil se destacam “E Foi Assim Que Eu e a Escuridão Ficamos Amigas” e “Amoras”, de Emicida, além de três novas publicações da consagrada escritora infantojuvenil Ruth Rocha.

O objetivo do programa é contribuir com o desenvolvimento e implementação de programas, projetos e ações que incentivem e promovam a leitura, colaborando com a atualização dos acervos públicos.

“Apenas 50 bibliotecas públicas em todo o Estado de São Paulo receberam esse kit de livros a partir de seleção criteriosa que avaliou os serviços e programas prestados à comunidade local e a participação da equipe da biblioteca nas ações de formação presenciais e/ou virtuais do SisEB”, explicou a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti. “Nossa biblioteca é um centro de cultura e lazer que sempre procura propor novidades e agregar conhecimentos”.

Com um acervo de mais de 17 mil títulos, a Biblioteca Municipal José Maria Homem de Montes fica na Rua Solidagos, 42, no bairro Morada das Flores, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Informações e consulta de títulos podem ser realizadas através do telefone (19) 3802-4423, pelo e-mail [email protected] ou pelo Facebook (Biblioteca Municipal de Holambra).