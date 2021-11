Prefeitura de Holambra decreta Luto Oficial de três dias por falecimento de servidora pública

Estão abertas as inscrições para duas oficinas promovidas por meio do Pontos MIS, projeto de fomento à cultura promovido pelo Museu da Imagem e do Som (MIS). As atividades, gratuitas, serão realizadas de forma online. Para participar é preciso ter a partir de 14 anos e preencher formulário disponível em https://www.mis-sp.org.br/pontos_mis/list/oficinas-e-palestras. As vagas são limitadas.

A primeira delas é “Fotografia: o mercado de trabalho”, que será realizada entre os dias 16, 17 e 19 de novembro, das 19h às 21h. Durante os encontros remotos, a fotógrafa Melissa Szymanski irá falar sobre suas experiências na área, as etapas que envolvem o trabalho e a importância da comunicação entre os profissionais envolvidos no mercado.

Já nos dias 22, 23 e 24 de novembro, no mesmo horário, será vez do roteirista, dramaturgo e diretor teatral Lucas Martins Neia entrar em cena com a oficina “No rastro da emoção: os 70 anos da telenovela no Brasil”. Ele irá falar sobre o processo histórico das produções brasileiras, fornecer ferramentas para a análise e abordar o impacto das narrativas ficcionais na sociedade.

“São atividades gratuitas comandadas por profissionais muito qualificados”, reforça a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti. “É importante reforçar que as vagas são limitadas, por isso os interessados precisam garantir o quanto antes suas vagas. Estou certa de que serão atividades extremamente enriquecedoras”.