Prefeitura de Holambra anuncia show do Falamansa para Festa do Trabalhador

Na bilheteria, os ingressos serão vendidos por R$80. No primeiro lote, as entradas custam a metade do preço e podem ser adquiridas por R$40. Para quem optar pela visita nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 16 e 23 de setembro, será concedido, ainda, mais 20% de desconto sobre o valor promocional e o ingresso custará apenas R$32. As vendas são feitas nos sites www.ingressorapido.com.br, para compra individual, e www.expoflora.com.br para grupos acima de 15 pessoas. O evento será realizado em setembro.

A Expoflora já colocou à venda os ingressos promocionais, com até 70% de desconto para a sua 39ª edição. O evento será realizado em Holambra, interior de São Paulo, no período de 2 a 25 de setembro, de sexta-feira a domingo, e nos dias 7 e 8 de setembro (quarta e quinta-feira, aproveitando o feriado da Independência do Brasil), sempre das 9h às 19h. A 39ª edição teve que ser adiada por dois anos devido à pandemia da covid-19. A Expoflora é maior exposição de flores e plantas ornamentais da América Latina.

Na bilheteria, nos dias do evento, os ingressos serão vendidos por R$ 80,00. As entradas promocionais, no entanto, já estão à disposição dos visitantes nos sites (para compras individuais) e www.expoflora.com.br (para grupos acima de 15 pessoas). O primeiro lote, válido para as compras efetuadas até o dia 24 de junho, está sendo comercializado com 50% de desconto (R$ 40,00). No entanto, ainda é oferecido mais 20% sobre o desconto do preço promocional para quem optar pela visita nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 16 e 23 de setembro. Para essas datas, no primeiro lote, o ingresso custa somente R$ 32,00. Não há meia-entrada nos valores em promoção.

No site da Ingresso Rápido também é possível adquirir, até 24 de junho, pacotes promocionais contendo 4 Ingressos + estacionamento por R$ 160,00. A partir do dia 25 de junho e até o dia 24 de agosto, no segundo lote, os ingressos custarão R$ 60,00. Os convites adquiridos pelo site Ingresso Rápido para a edição que aconteceria em 2020 serão válidos para a festa deste ano, bastando a troca no guichê da empresa de tickets no saguão de acesso ao parque. O visitante poderá escolher a data em que deseja participar do evento, sem a necessidade de contato prévio.

Excursões

As agências de viagens e excursões devem solicitar informações sobre promoções especiais para grupos na Central de Reservas da Expoflora pelos telefones (19) 3802-1499 / 98115-1294 / 98114-9783 / 98168-3600, ou pelos e-mails [email protected], [email protected] e [email protected] O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Para os grupos, há também a opção de compra antecipada, com desconto, para o Passeio Turístico, que este ano será no Magic Garden, e para as refeições nos restaurantes Fazenda e Amsterdã.

Até 2019, em seus 38 anos de realização, apenas uma vez, em 1988, a Expoflora não havia sido realizada, pois a comissão organizadora da época optou por dedicar-se exclusivamente às comemorações dos 40 anos da imigração holandesa para o Brasil. Em 2020 e 2021, a sua 39 ª edição teve que ser adiada em função do distanciamento social determinado pelas autoridades governamentais devido à pandemia da covid-19. O evento é um dos mais importantes do interior paulista, considerando que o público que atrai consegue movimentar o trade turístico das cidades localizadas em um raio de 80 quilômetros do município e pela geração de postos de trabalho, oferecendo cerca de 6.500 vagas entre diretas e indiretas.

Atrações para 2022

A Expoflora pretende manter este ano todas as atrações de sucesso junto ao público, como a Exposição de Arranjos Florais, a Mostra de Paisagismo e Decoração, a Parada das Flores, a Chuva de Pétalas, a gastronomia holandesa e as danças típicas, o Shopping das Flores e shopping para compras, minissítio e parque de diversão, entre outras. E já anuncia novidades para o Passeio Turístico, que manterá o city tour pelos pontos turísticos de Holambra, mas inovará com a visita ao Magic Garden, um local especialmente preparado para que os turistas se emocionem ainda mais ao caminhar por entre os campos de flores, como o de girassóis, e possam imortalizar momentos mágicos nos canteiros temáticos de flores e plantas ornamentais.

O Magic Garden fica a apenas 6 quilômetros do Parque da Expoflora, o que reduz em 50% o tempo e o percurso do passeio anterior, e conta com 70 mil m² de área – contra 7 mil m² do local da visita anterior. O Passeio Turístico será realizado das 9h às 17h, em todos os dias do evento, e terá preço único de R$ 40,00 (R$ 30,00 para compras antecipadas para grupos até 24 de junho e R$ 35,00 até o dia 24 de agosto).