Prefeitura de Artur Nogueira recebe nova doação de 500 cestas básicas do Estado

Desde 2021, município já recebeu 3.380 cestas e beneficiou milhares de famílias atendidas por programas sociais

A Prefeitura de Artur Nogueira recebeu uma nova doação de 500 cestas básicas do Governo do Estado, por meio do Fundo Social de São Paulo (FUSSP). Os alimentos foram recebidos pela secretaria municipal de Assistência Social e Fundo Social de Solidariedade.

Cada cesta é composta por 19 itens, sendo: 1 pacote de arroz, 3 pacotes de feijão, 4 pacotes de macarrão, 2 latas de sardinha, 1 litro de óleo, 1 pacote de carne seca, 2 sachês de molho de tomate, 1 pacote de biscoito doce, 1 pacote de açúcar, 1 pacote de farinha, 1 pacote de leite em pó e 1 pacote de sal.

Os alimentos beneficiarão pessoas registradas no Cadastro Único, CRAS, CREAS ou no Fundo Social de Solidariedade. “É um trabalho feito com amor, dedicação e muito cuidado”, frisou o secretário Amarildo Boer.

MILHARES DE CESTAS

Desde o início do ano passado, Artur Nogueira já recebeu 3.380 cestas do Governo do Estado de São Paulo. Foram 1.980 em 2021, e outras 1.400 até julho de 2022. Os itens já beneficiaram milhares de famílias nogueirenses em vulnerabilidade.

O prefeito Lucas Sia destaca a importância de ações como essa e que possibilitam atender moradores em situação de vulnerabilidade social. “É de vital importância que possamos oferecer alimentos aos que mais precisam, garantindo segurança alimentar. Estendo meus agradecimentos ao Governo do Estado de São Paulo por prestar apoio às famílias do nosso município. É uma corrente do bem que salva vidas”, disse.

A primeira-dama do município e presidente do Fundo Social, Simone Sia, agradece ao Estado pela sensibilidade e pela atenção dada a Artur Nogueira com mais essa importante doação, que ajudará várias famílias. “Sabemos que um gesto de solidariedade pode fazer a diferença em muitos lares que nem sempre possuem o alimento diário”, ressaltou.

Outras informações podem ser consultadas pelo telefone (19) 3827-9700, ramais 9727 ou 9324.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular.