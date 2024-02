Prefeitura de Artur Nogueira realiza mutirão contra a dengue no bairro Sacilotto II neste sábado

Maior Carnaval da região foi sucesso de público, segurança e organização; relembre as atrações

O Carnartur 2024 superou todas as expectativas, consolidando-se como um dos principais eventos carnavalescos da região. Com cinco dias de muita folia e animação, a Avenida Fernando Arens foi palco da celebração, reunindo aproximadamente 100 mil foliões.

A edição chamou a atenção de moradores e turistas pela segurança e organização. O evento fechado contou com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Militar (PM), das equipes da Defesa Civil e da Fiscalização de Posturas. Equipes de enfermeiros e socorristas, da Secretaria de Saúde, também marcaram presença no Carnaval – garantindo o bem-estar dos foliões.

O prefeito Lucas Sia (PSD) destacou que o sucesso do evento foi resultado do esforço de muitas pessoas: anônimos, servidores públicos, voluntários e nogueirenses dedicados a fazer de Artur Nogueira uma cidade “viva e amiga”. “Obrigado a todos os nogueirenses que mantêm nossa história e alegria viva. E aos nossos amigos da região, sejam sempre bem-vindos em nossa casa. Foi incrível ver todas as gerações se unindo para celebrar o Carnartur 2024. Famílias inteiras aproveitaram juntas cada momento dessa festa inesquecível”, comentou.

Carnartur 2024

O primeiro dia da festa, organizada pela Prefeitura de Artur Nogueira – por meio da Secretaria de Cultura & Turismo, foi marcado pelo Bloco Filhos da Vaca com premiações do folião mais novo, melhor fantasia, maior grupo e mais animado. As demais crianças ganharam medalha de participação.

A abertura também contou com show da banda Axé na Veia.

Já na segunda noite, os foliões pularam Carnaval ao som do Rodrigo Rocha – O Rei do Desmantelo no trio elétrico; e da banda Arrocha Mamãe e Dj Iago Ramos no palco.

No terceiro dia de folia, o tradicional Bloco da Vaca tomou conta do recinto do Carnartur. Ao som do batuque da vaca, o público pulou Carnaval por quase 9 horas. A música ficou por conta do grupo Samba Brazucas e do Dj Falcone, que incendiaram o palco.

Os bloquinhos marcaram a segunda-feira, 12, quarto dia do Carnartur 2024. Teve premiação para a melhor fantasia, maior bloco e bloco mais animado.

O grupo O Clã e o Dj Cauã Melo dominaram o palco, enquanto o cantor Vithor Vasco encantou o público no Trio Elétrico.

O quinto e último dia da folia, foi encerrado ao som do batuque do tradicional Bloco da Vaca, e da banda Som Tropical.

