Prefeitura de Artur Nogueira promove evento para produtores rurais

A Prefeitura de Artur Nogueira promoverá mais um evento especial e gratuito para os moradores. Dessa vez, o maior medalhista paralímpico do Brasil, Daniel Dias, fará uma palestra inédita no município. A apresentação acontece na quinta-feira, 20, às 19h30, e será voltada aos empresários, comerciantes e funcionários que buscam motivação na vida profissional e pessoal.



A palestra será presencial na sede do Clube Recreativo Floresta, no centro, e possui vagas limitadas. Garanta sua vaga preenchendo a inscrição. (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3U2KLyarbqih9Wf-nSUfmZxxFHeB1acTKOrjVfyVLRr64kg/viewform?embedded=true&pli=1)



Daniel Dias

Daniel Dias, reconhecido por suas conquistas e superação, promete proporcionar uma palestra memorável. Nascido em Minas Gerais com má-formação nos membros superiores e inferiores, ele superou todas as adversidades e conquistou impressionantes 14 medalhas de ouro nos Jogos Paralímpicos, estabelecendo recordes nos Jogos Parapan-americanos e nos Campeonatos Mundiais. Além disso, Daniel é ganhador do Troféu Laureus, e atualmente, além de palestrante, também é empresário.

A palestra em Artur Nogueira ocorrerá a partir das 19h30 e será promovida pela Prefeitura Municipal. O Portal ON também transmitirá o evento ao vivo e simultaneamente. Devido ao limite de cadeiras, é necessária a inscrição antecipada do público interessado em assistir ao evento presencialmente. Ao preencher o formulário, o inscrito garantirá o acesso.



Não será permitida a entrada de pessoas no horário da palestra, e as inscrições podem ser encerradas a qualquer momento.

A sede social do Clube Recreativo Floresta está localizada na Avenida Dr. Fernando Arens, nº 531, no Centro de Artur Nogueira.



Serviço

Data: 20 de julho

Horário: 19h30

Local: Clube Recreativo Floresta

