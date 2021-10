Prefeitura de Artur Nogueira firma Consórcio Empreendedor junto ao Sebrae

Serão ofertadas 364 horas de capacitação aos servidores municipais para modernização administrativa, desburocratização e empreendedorismo

O prefeito Lucas Sia (PSD) firmou a participação de Artur Nogueira junto ao Consórcio Empreendedor, que disponibilizará consultores ao município com a finalidade de modernizar a administração pública. Com o programa, serão ofertadas 364 horas de capacitação aos servidores municipais, repassada por um corpo técnico especializado de consultores do Sebrae e FGV.

A assinatura que firma a participação de Artur Nogueira ao convênio aconteceu no Gabinete Municipal e, além do prefeito, o encontro contou com a presença do representante regional do Sebrae de Campinas Júlio César Domingues; do assessor de diretoria de Administração e Finanças do Sebrae José Eduardo Martelli; do líder regional da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Mario Roberto Vitale Junior; da secretária Municipal de Administração Glauci Barbosa; da agente de Desenvolvimento Municipal Tatiane Gibertoni Sia; e do vereador Adalberto di Lábio (PSD).

Durante reunião, os representantes do consórcio entregaram os vouchers das consultorias à Prefeitura, que serão realizadas por agentes do Sebrae e da FGV.

O prefeito Lucas Sia (PSD) explica que o programa dará escala regional às políticas públicas de desenvolvimento de base empreendedora, por meio da integração com outros municípios, e em prol da melhoria do ambiente de negócios. “Esse convênio dará à Artur Nogueira e aos empreendedores dezenas de benefícios e caminhos para a desburocratização e capacitação, e ainda refletirá no melhor atendimento da população”, destacou Sia.

Mais sobre o consórcio

O Consórcio Empreendedor vai contar com uma equipe de consultores para trabalhar ao lado do prefeito para ajudar no planejamento e acompanhamento de ações para desburocratização do ambiente de negócios, inovação da agenda pública e empresarial, contribuir para o acesso dos pequenos ao mercado de compras governamentais e ampliar a atenção às pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O trabalho será focado em oito eixos temáticos: governança do desenvolvimento regional, desenvolvimento e comunicação institucional de consórcios, liderança e gestão pública regional, desburocratização e melhoria do ambiente de negócios, inovação no setor público, inclusão produtiva e cooperativismo/associativismo, compras públicas e educação empreendedora.

Ao todo, o consórcio conta com cinco etapas de solução programada, sendo elas 100 horas no desenvolvimento dos serviços do portal Redesimples, 12 horas destinadas a elaboração de projeção de captação de recursos para modernização administrativa, 100 horas voltadas a consultoria para grupos de agricultores familiares, 48 horas para estruturação e acompanhamento da Sala do Empreendedor e outras 104 horas voltadas ao fortalecimento local em inclusão produtiva.