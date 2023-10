Prefeitura de Artur Nogueira divulga workshop gratuito sobre preparação profissional

Salários são de R$2.768,29 a R$3.681,08 ao mês ou de R$24,55 por hora

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Educação, abriu um novo processo seletivo para professores. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 22 de outubro.

O intuito é preencher as vagas eventuais que surgirem decorrentes de afastamentos de titulares de cargos, de cargos vagos aguardando o ingresso de concursados e projetos especiais com tempo determinado durante o ano de 2024.

Para participar, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida, bem como registro no respectivo conselho de classe quando solicitado, idade mínima de 18 anos, dentre outros requisitos que constam no edital.



Novas oportunidades e salários

As oportunidades são para os cargos de Professor – Ensino Especial – “Deficiência Auditiva e/ou Libras” (PEB I); Professor – Ensino Especial – “Deficiência Visual” (PEB I); Professor – Ensino Especial – “Autismo” (PEB I); Professor – Ensino Especial (PEB I); Professor – Ensino Fundamental (PEB I); Professor Auxiliar (PEB I); Professor – Educação Infantil (PEB I); Professor para EJA (PEB I); Professor de Arte (PEB II); Professor de Educação Física (PEB II); Professor de Educação Física para a “Educação Especial” (PEB II) e Professor de Inglês (PEB II).

Aos profissionais admitidos, a carga horária será de 23 a 40 horas semanais e contarão com salários no valor de R$2.768,29 a R$3.681,08 ao mês ou de R$24,55 por hora.



Inscrição

Para participar, os interessados devem realizar as inscrições até 22 de outubro de 2023, exclusivamente via internet no endereço eletrônico www.aptaconcursos.com.br.

A taxa de inscrição é de R$40 e deve ser paga até o dia 23 de outubro de 2023. Já a prova objetiva, ocorrerá no dia 19 de novembro de 2023, com questões de Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Pedagógicos e Conhecimentos Específicos.

Além disso, terá a etapa de prova de títulos, de acordo com os critérios de pontuação estabelecidos no edital completo e disponível no Diário Oficial da Prefeitura.

