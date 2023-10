Prefeitura de Artur Nogueira divulga vagas de emprego na Martin

Evento oferecerá aferição de pressão arterial e glicemia, testes de capacidade respiratória e física, entre outros; acontece a partir das 8h, na Lagoa

Neste domingo, 29 , Artur Nogueira será palco de um evento que promete unir centenas de pessoas em uma jornada de bem-estar e solidariedade. O 2º Desafio SuperAção 2023 trará atividades esportivas e uma feira de saúde gratuita e aberta à população.

O evento é organizado pelo Departamento do Ministério da Mulher da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com o apoio da Prefeitura – por meio da Secretaria de Esporte, Lazer & Juventude.

Ao aliar a prática esportiva à saúde, o Desafio SuperAção busca apoiar a Campanha Nacional contra o Câncer de Mama e incentivar uma melhor qualidade de vida para os participantes.

“Além de motivar homens e mulheres a fazerem exames preventivos, deixar o sedentarismo de lado e começar uma rotina de exercícios físicos, ou mesmo seguir adiante quando a notícia do câncer chega”, comentou a organização do evento.

Serviços e atividades oferecidas

As atividades esportivas incluirão caminhada, corrida e ciclismo, em percursos de 2 a 5 Km. O Desafio SuperAção não possui fins competitivos, comerciais ou lucrativos, e é voltado para homens e mulheres a partir de 15 anos.

Já a Feira da Saúde oferecerá cálculo de bioimpedância, aferição de pressão arterial, aferição de glicemia, testes de capacidade respiratória e capacidade física, orientações sobre consumo ideal de água, massagem, aconselhamento, e orientações sobre o uso dos 8 remédios naturais. Qualquer pessoa pode receber o atendimento gratuito da feira.

Solidariedade

Além de promover a saúde e a superação pessoal, o evento também tem como objetivo a solidariedade e ação social. Uma parte significativa de cada inscrição (para aqueles que optaram pela compra da camiseta oficial do evento dentro do prazo) será revertida para ajudar na construção da CASA ADRA em Barretos, onde são abrigadas famílias que fazem tratamento para o câncer no Hospital de AMOR.

