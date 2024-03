Prefeitura de Artur Nogueira distribui ovos de páscoa para estudantes

Reformas visam melhorar a estrutura das unidades e oferecer maior qualidade no atendimento aos moradores

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Saúde, deu início às reformas das Unidades de Saúde da Família (USFs) do município. As obras visam melhorar a estrutura física dos postos e oferecer maior qualidade no atendimento aos moradores.

De acordo com o secretário responsável pela pasta, Amarildo Boer, as primeiras unidades a passarem por reforma são: Coração Criança, Sacilotto, Jardim do Lago e Parque dos Trabalhadores; porém, até o final do cronograma todas as doze USFs terão sido reformadas.

LEIA TAMBÉM:

As melhorias incluem reformas estruturais dos prédios, como pintura, instalação de grades em volta das unidades, reparos elétricos e hidráulicos, e troca de piso total na USF Coração Criança. Além disso, haverá instalação de ar condicionado nas salas de vacina e nas salas dos médicos e enfermeiros.

Atendimentos seguem normalmente

Os atendimentos nas USFs serão mantidos durante todo o período das obras. Para minimizar o impacto para os pacientes, a Prefeitura adotou a seguinte logística:

Divisão da USF em duas partes, ou seja, enquanto a primeira parte está sendo reformada, a outra está funcionando normalmente. Quando a primeira parte estiver pronta, as obras partirão para a segunda. “Dessa forma, os pacientes não serão afetados e serão atendidos normalmente”, finaliza Boer.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui