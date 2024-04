Prefeitura de Artur Nogueira anuncia chegada das vacinas contra dengue

Aplicação das doses em crianças entre 10 e 11 anos completos terá início nesta quinta-feira, 11, nas oito salas de vacina do município

A Prefeitura de Artur Nogueira celebra um marco importante na luta contra a dengue: as vacinas contra a doença chegaram ao município nesta terça-feira, 09. De acordo com a Vigilância em Saúde (VISA), a aplicação das doses terá início nesta quinta-feira, 11, e será realizada nas oito salas de vacina espalhadas pela cidade.

A responsável técnica pela equipe de enfermagem, Milena Sia Perin, explica que, neste primeiro momento, a vacinação contra a dengue é destinada exclusivamente para crianças e adolescentes com idade entre 10 e 11 anos completos. O esquema vacinal consiste em duas doses, com um intervalo de 90 dias entre elas.

É imprescindível que os pais ou responsáveis compareçam juntamente com os jovens, munidos de documento de identificação e a caderneta de vacinação.

O prefeito Lucas Sia celebrou a chegada das doses e enalteceu o trabalho da Saúde na luta contra a doença. “Gostaria de agradecer a todos os profissionais da saúde que estão trabalhando incansavelmente para combater a dengue em Artur Nogueira. Convido todos os pais e responsáveis a levarem seus filhos para se vacinarem. A vacina é segura, eficaz e gratuita. É um ato de amor e cuidado com a saúde de toda a nossa comunidade”, frisou.

Orientações importantes

É importante ressaltar algumas orientações para garantir a eficácia da vacinação:

-Se a criança ou adolescente foi diagnosticado com dengue, é necessário aguardar seis meses para iniciar o esquema vacinal.

-Caso ocorra contaminação por dengue após a primeira dose, a segunda dose deve ser administrada conforme o agendado, desde que haja um intervalo de 30 dias entre a infecção e a aplicação da segunda dose.

-A vacinação contra a dengue não é recomendada para indivíduos com imunodeficiência congênita ou adquirida, incluindo aqueles em terapias imunossupressoras, com infecção por HIV sintomática ou com evidência de função imunológica comprometida, além de pessoas com hipersensibilidade às substâncias listadas na bula. Mulheres gestantes ou em fase de amamentação também devem evitar a vacinação contra a dengue.

Salas de vacinação

Confira as oito salas de vacinação do município: USF Blumenau, USF Sacilotto, USF Coração Criança, USF São Vicente, Espaço Mãe e Filho, UBS Terezinha Vicensotti, USF Bom Jardim e USF Lago.

