Prefeitura de Artur Nogueira anuncia ampliação e novo endereço do CAPS

Foliões se reunirão todas as terças e quintas-feiras na Colmeia do Centro Cultural Tom Jobim; Carnaval acontece de 09 a 13 de fevereiro

A folia nogueirense promete muita diversão pelas ruas este ano. Por isso, o tradicional Bloco da Vaca anuncia os ensaios para o Carnartur 2024 “Tradição e alegria, juntas outra vez”, organizado pela Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo.

De acordo com o grupo, os ensaios tiveram início nesta quinta-feira, 11. Os encontros serão fixos até o dia do Carnaval, sempre às terças e quintas-feiras, às 19h30, no mesmo local.

A festa já tem data definida e estará nas ruas entre os dias 09 e 13 de fevereiro.

Bloco da Vaca

Em 2024, o Bloco da Vaca completa 94 anos de história em Artur Nogueira. A primeira confecção da vaca ocorreu em 1928, quando o bloco ainda se chamava Banda do Boi. Produzidas com base de cipó, cabeça de vaca, revestidas com espuma e pintadas à mão, elas costumam ter, em média, 30 kg.

