Prefeitura de Artur Nogueira altera expediente em dias de jogos da Seleção Feminina na Copa do Mundo de Futebol

Renovação do armamento possibilitará à GCM maior eficiência na segurança do município

As 50 pistolas .40 já estão em posse da Guarda Civil Municipal (GCM) de Artur Nogueira, fortalecendo o aparato de combate à criminalidade no município. A renovação foi possível graças a uma valiosa doação proveniente da Polícia Civil do Estado de São Paulo – a pedido da Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança.

O prefeito Lucas Sia (PSD) e o vice Davi Fernandes (PSDB), acompanhados pelo chefe de Gabinete Mayra Barbosa, o secretário de Segurança Roberto Daher e o comandante da GCM Marcelo Fantini, presenciaram a chegada dos novos armamentos na manhã de sexta-feira, 21.

As 50 pistolas semiautomáticas da marca IMBEL, modelo TC MD e calibre .40, substituirão os obsoletos revólveres calibre 38, atualmente utilizados pela GCM, como explicou o prefeito Lucas Sia (PSD).

Ele celebrou o avanço significativo na capacidade do armamento, destacando que os agentes estarão mais bem equipados para garantir a segurança da população, sem implicar em gastos aos cofres públicos. “Agradecemos à Polícia Civil, na pessoa do nosso governador Tarcísio, por essa doação de extrema importância, que fortalecerá nossa luta contra a criminalidade. A segurança da nossa cidade é uma prioridade indiscutível, e essas novas pistolas serão peças fundamentais para o trabalho exemplar da nossa Guarda Civil Municipal”, disse Sia (PSD).

Os representantes da GCM de Artur Nogueira buscaram o novo armamento na sede do Departamento de Administração e Planejamento (DAP) na quinta-feira, 20, juntamente com o secretário da pasta, completando assim um passo importante na melhoria das condições de trabalho da corporação.

“Com a chegada dessas pistolas, damos um passo importante na modernização da nossa GCM. Estamos comprometidos em proporcionar um ambiente mais seguro para nossos moradores e valorizar o trabalho incansável dos nossos agentes”, pontuou Davi Fernandes (PSDB).

