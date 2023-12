Prefeitura de Artur Nogueira abre inscrições para Campeonato de Futsal de Verão 2024

Evento gastronômico retorna dia 07 de dezembro, com variados sabores de pastéis e bebidas

Um dia inteiro dedicado aos fãs da massa fininha, crocante e recheada. A Feira do Pastel estará de volta em Artur Nogueira nesta quinta-feira, 07. A terceira edição do evento gastronômico acontecerá das 7h às 23h, Av. Fernando Arens, ao lado do palco que está montado.

A Feira é uma realização da Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da secretaria de Cultura & Turismo, com apoio do departamento de Fiscalização e Postura, do departamento de Trânsito, e do comércio local.

O prefeito Lucas Sia (PSD) lembra que, durante a 2ª edição do evento, os feirantes locais arrecadaram cerca de R$45.000,00 com a vendas de pastéis e bebidas. Sia destaca que a 3ª Feira Livre do Pastel, além de ser mais uma opção de lazer para as famílias nogueirenses, continuará incentivando a categoria.

“Convido a população a prestigiar mais essa realização que, desde já, vem sendo preparada com muito carinho”, convidou.

Sabores variados

Durante o evento, os visitantes poderão escolher sabores tradicionais de pastéis em cerca de 10 barracas, entre doces, salgados e os do tipo gourmet. Haverá opções de carne, queijo, pizza, frango, calabresa, carne seca, frango com catupiry, carne com queijo, queijo com bacon, costela desfiada, camarão, carne seca com catupiry, brócolis com queijo, e muito mais.

O festival ainda terá vendas de bebidas, como refrigerante, suco, água e chopp.

Além de divertir a população, o evento arrecadará fundos para entidades do município. No dia, moradores poderão comprar na barraca da Associação de Pais e Amigos Excepcionais (Apae) e da Associação de Idosos Desamparados (Aidan).

Atrações musicais

Um evento só fica completo com música, por isso, o público poderá curtir diversas atrações enquanto experimentam cada sabor de pastel.

A dupla Rick e Rafael abrirá os shows a partir das 15h. Logo depois, às 17h, o artista Kleyton Eduardo entra no palco, e às 20h, Rodrigo Rocha – o rei do desmantelo – fecha a noite com chave de ouro.

Serviço

3ª Feira do Pastel

Quando: 7 de dezembro

Horário: 7h às 23h

Onde: Av. Fernando Arens – ao lado do palco

