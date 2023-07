Prefeitura da Posse lança Refis 2023 com novidades e descontos de até 100%

Visando a segurança dos alunos, professores e funcionários, a Secretaria da Educação de Santo Antônio de Posse, em parceria com a Guarda Civil Municipal, implantará, a partir de segunda-feira, 17, um guarda municipal por escola. Todas as escolas e creches do município serão contempladas.

Além desta ação, também foi implantado nesta semana o botão do pânico. Essa importante ferramenta digital visa dar mais celeridade caso haja qualquer tipo de ameaça à integridade física dos estudantes, professores e demais servidores.

LEIA TAMBÉM:

Por meio de um aplicativo de celular, a Guarda Civil Municipal (GCM), bem como, as demais forças policiais do município, são instantaneamente acionadas para imediatamente se deslocarem até a escola na qual foi emitido o chamado.

O Botão do Pânico está disponível para as diretoras, coordenadoras e encarregadas de escolas e creches do município. A disponibilização da tecnologia ocorre mediante os novos casos de violência dentro das escolas brasileiras, exigindo do poder público, ações mais assertivas e ágeis com intuito de prevenir que casos dessa natureza, ocorram no município.

As aulas no município estão ocorrendo normalmente em todas as unidasdes.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui