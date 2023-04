Prefeitura convoca empresários para apresentar novidades do 3º Festival Gastronômico

Encontro é destinado aos setores de alimentação e acontece nesta terça-feira, 04, às 15h, na Câmara Municipal; saiba como participar

A Prefeitura de Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, convoca os empresários do setor de alimentação para uma reunião onde serão divulgadas as novidades do 3º Festival Gastronômico. O encontro acontece nesta terça-feira, 04, às 15h, no Salão Nobre da Câmara Municipal. Não é necessário inscrição prévia.

Durante a reunião, serão apresentadas as modificações realizadas no evento, o regulamento para a participação, os resultados da edição anterior e as demandas levantadas pelos participantes.

LEIA TAMBÉM:

A secretária de Desenvolvimento Econômico Tatiane Gibertoni Sia destacou a importância do encontro. ”Essa é uma oportunidade para que os empresários do setor de alimentação conheçam as novidades do festival, tirem dúvidas e apresentem sugestões. Queremos tornar o evento cada vez mais atrativo e promover a gastronomia da cidade”, disse.

O festival

Em sua 3ª edição, o Festival Gastronômico costuma reunir dezenas de comércios participantes, entre bares, restaurantes, padarias, lanchonetes, cafeterias e sorveterias, além de outros comércios do setor de alimentação fora do lar. Os clientes podem consumir os pratos no próprio estabelecimento, além das opções de delivery e drive-thru.

A 3º edição do Festival Gastronômico promete agradar os paladares mais exigentes, com muitas novidades e sabores irresistíveis.

Contato para mais informações:

Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Telefone: (19) 3827-9717 WhatsApp

E-mail: [email protected]

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui