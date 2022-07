A inspeção da qualidade é fundamental para ter ciência de que aquilo que está sendo ingerido tem as condições adequadas para o consumo

Prefeitura amplia investimentos – Com intuito de melhorar a qualidade da água que chega na casa dos possenses, a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse implementou no Departamento de Água e Esgoto (DAE) um laboratório de análise para verificar de forma mais eficiente as condições da água que é fornecida para a população.

A inspeção da qualidade é fundamental para ter ciência de que aquilo que está sendo ingerido tem as condições adequadas para o consumo.

Além do laboratório, já está em pleno funcionamento o Analisador Físico-Químico que faz o processo de análise de forma automática e com a dosagem correta, dando celeridade e ainda mais qualidade na água fornecida aos munícipes.

“Com muito trabalho e investimentos, temos atuado para melhorarmos todo o sistema da água”, comentou o prefeito João Leandro Lolli.

“Ano passado realizamos as obras de limpeza e expansão das nossas represas para assegurarmos o abastecimento no período de estiagem, e agora estamos focados no tratamento da água fornecida para a população”, concluiu.

A água é um problema antigo que atinge diretamente os moradores da nossa cidade, mas com planejamento e ampliação de investimentos, essa gestão tem trabalhado para solucionar essa questão, atuando na reserva, captação, tratamento e distribuição.

