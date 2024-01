Prefeitura abre inscrições para oficinas esportivas gratuitas em Artur Nogueira 

Cidade ficou entre as 100 melhores do Estado e em 4º lugar na RMC; premiação reconhece municípios que fazem gestão ambiental

Artur Nogueira alcançou uma conquista histórica ao receber, pela primeira vez, o prestigiado selo do Programa Município Verde Azul, consolidando-se entre as 100 melhores cidades do Estado de São Paulo e ocupando a 4ª posição na Região Metropolitana de Campinas (RMC).

A cerimônia de premiação ocorreu no Palácio dos Bandeirantes nesta terça-feira, 19, e a Prefeitura de Artur Nogueira foi representada pela secretária de Meio Ambiente Tamiris Artuzi, pela diretora Francielly Cristine Saula e pela assessora técnica Elis Marina dos Santos.

O selo Município Verde Azul destaca-se pelos progressos da gestão municipal em diversas áreas, como educação ambiental, água e esgoto, resíduos sólidos, qualidade do solo, arborização dos espaços públicos – contribuindo para a melhoria da qualidade do ar –, conservação das áreas verdes da cidade, entre outras iniciativas.

LEIA TAMBÉM:

Para o prefeito Lucas Sia (PSD), a obtenção do selo é um reflexo do comprometimento e das ações empreendidas pela cidade em prol da sustentabilidade e preservação ambiental. “Estamos extremamente honrados por conquistar o selo Município Verde Azul, um reconhecimento da eficiência e comprometimento de Artur Nogueira para com o Meio Ambiente. Estamos trilhando o caminho certo para um futuro mais verde e saudável para todos”, pontuou.

Qualificado I: Artur Nogueira recebe certificação e reconhecimento

A Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística distribuiu certificações nas categorias Certificado, Qualificado I e Qualificado II, levando em consideração a pontuação obtida em grupos conforme a população de cada município.

Artur Nogueira conquistou a certificação Qualificado I, destinada a municípios com população entre 50 e 99.999 mil habitantes.

A secretária de Meio Ambiente Tamiris Artuzi expressou gratidão à equipe e a todos os setores da Prefeitura que contribuíram para essa premiação histórica. Segundo ela, a conquista foi verdadeiramente conjunta, destacando o empenho de todos os envolvidos.

”A obtenção do selo Município Verde Azul coloca Artur Nogueira no mapa da excelência em gestão ambiental, demonstrando que é possível conciliar desenvolvimento com a preservação do meio ambiente. A conquista reflete o comprometimento da Administração Municipal e de toda a comunidade em construir um futuro mais sustentável e equilibrado”, frisou Tamiris.

Além do reconhecimento e inclusão no Ranking Ambiental dos Municípios Paulistas, Artur Nogueira recebeu um troféu confeccionado com madeira apreendida em operações da Polícia Militar Ambiental, como forma de conscientização sobre o combate ao desmatamento ilegal.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui