Prefeitos da RMC apelam aos pais pela vacinação das crianças contra Covid

Na metrópole, das 200 linhas, pelo menos 110 estão paradas. Ônibus intermunicipais que atendem Valinhos e Vinhedo também foram afetados; manifestação provocou transtornos durante a manhã

Funcionários de empresas de ônibus paralisaram linhas urbanas e intermunicipais, na manhã desta quinta-feira, 27, em cidades da região de Campinas. A manifestação aconteceu por conta do assassinato do presidente do Sindicato dos Rodoviários, Nilton Aparecido de Maria, na quarta-feira, 26. No início da tarde, o serviço começou a ser retomado.

Em Campinas, das 200 linhas que circulam na cidade, 110 ficaram completamente paradas, o que significou um impacto de 55% no total da frota. De acordo com a Empresa Municipal de Desenvolvimento da Metrópole (Emdec), 76 mil pessoas foram afetadas durante a manhã.

A autarquia informou que colocou ônibus extras em 35 linhas de cooperativas, que não têm ligação com o sindicato, para tentar resolver o problema. A paralisação provocou um transtorno em toda a região nesta quinta-feira. A EPTV, afiliada da TV Globo, esteve no Terminal Central de Campinas e conversou com passageiros que foram prejudicados pela paralisação.

Paralisação de ônibus causou transtornos em Campinas — Foto: Reprodução/EPTV

“Tive que ligar para o meu supervisor e estou aguardando ele vir me buscar. É um transtorno, eu não esperava isso hoje”, diz a auxiliar de limpeza Marta Bitral.

Outro passageiro também afirmou que teve o dia totalmente afetado pela manifestação. “Cheguei aqui e fui surpreendido. Vou voltar para a minha casa, é um dia perdido”, completa. Motoristas também atravessaram ônibus na Avenida João Jorge e bloquearam o trânsito na via, que é uma das principais da metrópole. Terminais e pontos de ônibus ficaram muito lotados.

Os ônibus que circularam ficaram muito cheios por conta da falta de veículos suficiente. Um vigilante que trabalha durante a madrugada e estava voltando para a casa ficou preso na porta. Para avisar o motorista, ele deu um soco no vidro e machucou a mão. “Estava muito cheio. Eu quero ir embora pra casa, só isso”, desabafa.

O que diz a Emdec?

Em nota, a Emdec informou que lamenta a morte do presidente do sindicato, se solidariza com a família e deseja que as circunstâncias e motivações do crime sejam esclarecidas. No entanto, a autarquia afirmou que tal situação não pode prejudicar a vida dos usuários do transporte coletivo de Campinas.

“A Emdec realiza todos os esforços para que a operação de sistema de transporte seja efetivada e normalizada o mais rápido possível. A Emdec faz gestão junto às empresas e conversa com o Sindicato para que a população que necessita do transporte público não seja prejudicada”, diz o texto.