Prefeito Ricardo Nunes autoriza convocações de mais de 7 mil professores para a Rede Municipal de Ensino

Tirullipa retorna com espetáculo em São Paulo no dia 19 de janeiro, no Shopping Aricanduva!

O público pediu e o circo Abracadabra de Tirullipa está de volta! Para alegria do público, o artista anuncia a reestreia do Circo do Tirú na capital paulista: dia 19 de janeiro, no Shopping Aricanduva, com uma megaestrutura. O espetáculo, que atraiu milhares de pessoas em 2023 no Anhembi, com presença de celebridades como Tom Cavalcante, Wesley Safadão, Simone Mendes, Eliana e público de todas as idades , é conhecido como o Circo Musical que você nunca viu. Com sucesso absoluto, agora se prepara para mais uma temporada. Tem mais: Neste ano acontece a estreia do programa do Tirullipa no SBT, direto do circo.

Abracadabra, Circo Musical de Frederico Reder, une tecnologia e interação, com o objetivo de levar o público à outra dimensão. Assim como nos maiores espetáculos musicais do mundo, um dos grandes diferenciais de Abracadabra é sua orquestra que, acompanhada de seus cantores, faz a trilha sonora de todo show ao vivo, trazendo uma experiência única de nível Broadway ao mercado circense brasileiro. “Em muitas línguas, a expressão Abracadabra, quer dizer ‘o poder da palavra’. Ou seja: tudo o que a gente fala aqui acontece!” revela Frederico Reder.

Tirullipa em Abracadabra conta com a presença de mais de 50 artistas, entre malabaristas, mágicos, palhaços, acrobatas, bailarinos e músicos. O picadeiro próximo à plateia permite muito mais interatividade com os espectadores, pois conta com uma tecnologia audiovisual de última geração que inclui um mega telão de led de 100m2 para compor as apresentações com mais de uma tonelada de sonorização. Além disso, dez toneladas de cenários são iluminadas por mais de 250 refletores de luzes interativas.

Com talento de sobra para fazer rir, Tirullipa consegue, sem muito esforço, arrancar gargalhadas daqueles que cruzam seu caminho, inclusive de seus mais de 65 milhões de seguidores nas redes sociais.

Sobre a criação do Circo – Tirullipa deu início a um dos projetos mais importantes de sua vida em maio de 2023: Retornar ao lugar onde nasceu. Após 30 anos, o showman volta ao picadeiro. Desta vez, como a estrela maior, para apresentar o espetáculo ABRACADABRA. “É muito gratificante poder trazer o circo – a minha raiz – para São Paulo. Meu desejo é que a felicidade seja prioridade neste show”, afirma o artista que já arranca gargalhadas com conteúdos irreverentes para milhares de pessoas nas redes sociais.

O Circo do Tirú estreou no dia 11 de Maio, com uma superprodução com mais de 50 artistas no palco. Uma experiência única de cores, música e muita emoção, homenageando as crianças de todas as gerações: as que brincam em 2023 e também aquelas que moram na memória e no coração dos adultos.

Sobre Tirullipa – Nascido em Fortaleza, Everson de Brito Silva, conhecido como Tirullipa ou simplesmente Tirú, atraiu holofotes ainda na infância. Filho do grande humorista cearense Tiririca, com apenas 10 anos de idade já mostrava que havia herdado a veia cômica do pai, nesta época, imitando-o com o personagem “Tiririca Júnior”. Sucesso em espetáculos no circo da família e programas de auditório, cresceu se destacando por onde passava. Tirullipa já trabalhou com os principais nomes da comédia e em programas de grande audiência nos domingos da TV. Também lotou os mais diversos teatros do Brasil e atuou em filmes e séries de sucesso.

