Prefeito Fábio Polidoro reúne-se com os vereadores do “Parlamento Jovem de Pedreira”

Rede de supermercados, que vendeu mais de sete mil toneladas de carnes em 2022, traz dicas para escolher carne fresca

Dia do Açougueiro é comemorado em 09 de outubro como forma de homenagear os profissionais do setor. No Covabra Supermercados, são mais de 240 profissionais envolvidos, entre açougueiros e ajudantes, segundo Fabiana Fuzari, gerente executiva de gestão de pessoas da rede.

Somente em 2022, as 19 lojas, localizadas no interior de São Paulo, venderam mais de sete mil toneladas em cortes de carne, sendo a maioria bovina e frango (cerca de três mil toneladas cada). Os cortes mais vendidos são contrafilé, dentre os bovinos, além de costelinha de porco e filé de peito de frango, de acordo com Rivaldo Ferreira, gerente de compras do setor na rede.

“O sabor da carne depende muito do modo de preparo, porém as carnes próximas dos ossos têm a tendência de serem mais saborosas. Na categoria de bovino, a costela, o T-bone e o coxão duro são carnes bem saborosas. Dentre os suínos, o corte que mais se destaca em sabor é o copa-lombo, que tem como característica as gorduras entre as fibras da carne. Já no frango, são dois cortes que se destacam em sabor: sobrecoxa e os cortes da asa (meio e coxinha)”, explica Moisés Carlos Rodrigues, gerente especialista do Covabra Supermercados.

A facilidade de carnes embaladas causa dúvidas entre os consumidores, mas o gerente especialista da rede de supermercados explica que o padrão de qualidade é o mesmo de todo o setor. “A diferença está no atendimento, já que no balcão, o consumidor precisa fazer o pedido ao açougueiro, o que demanda mais tempo. Já no autoserviço, que são as carnes embaladas, existe uma grande variedade de cortes, colaborando, inclusive, para ideias de elaboração de prato”.

