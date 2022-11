Prefeito de Pedreira comemora a conclusão do Processo de Licitação para pavimentação asfáltica e galerias de águas pluviais

Pedreira comemora no dia 31 de outubro 126 anos de Emancipação Político-Administrativa e a Prefeitura Municipal está desenvolvendo uma série de atividades voltadas para a participação da população.

Espetáculo “Simplesmente Encanto” no Ginásio de Esportes “Vermelhão” do Santa Sofia

Até o dia 29 de outubro a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa promove o espetáculo “Simplesmente Encanto”, nas dependências do Ginásio de Esportes “Vermelhão” do Santa Sofia, o espetáculo é realizado pelo Núcleo de Dança e Teatro do Centro Cultural de Pedreira. São 400 alunos no elenco que se revezam em 14 apresentações gratuitas.

Os alunos da Pré-escola e Ensino Fundamental assistem gratuitamente durante o dia nas sessões das 9h e 14h, o público em geral pode conferir as sessões noturnas a partir das 19h30, trocando seus ingressos por 01 pacote de bolacha recheada, que será doada ao Abrigo “Lar Doce Lar”, com uma hora de antecedência na bilheteria do Clube ou na Unidade I do Centro Cultural de Pedreira, na Rua: Antônio Pedro, 744 – Centro, das 09h ás 17h. Informações também podem ser obtidas pelo telefone: (19) 3893-4159 ou pelo e-mail: [email protected]

Radical Moto Show acontece na sexta, 28, na Rua Mário Zarpelon, no Jardim Triunfo

Um show de manobras radicais, artísticas, com números de tirar o fôlego, envolvendo destreza, habilidade e muita adrenalina. O “Radical Moto Show” promete levantar o público e garantir muita animação durante suas apresentações que giram em torno de 1h30, de muito entretenimento.

Ao lado do local de realização do show, na Rua Mário Zarpelon, no Jardim Triunfo, existe uma Praça de Alimentação para que você e sua família tenham opções gastronômicas enquanto assistem à apresentação que terá início às 19h. Informações: (19) 3893-4159 ou pelo e-mail: [email protected]

Jogo Amistoso entre “Ponte Preta x Caldense” será realizado no sábado, 29, no Estádio Municipal Wanderlei José Vicentini

Os times Master da Ponte Preta e do Caldense realizam jogo comemorativo aos 126 anos de Pedreira, neste sábado, 29, a partir das 10h, nas dependências do Estádio Municipal Wanderlei José Vicentini. Nomes importantes do futebol nacional estarão presentes no jogo de futebol amistoso. Para a entrada sugerimos a doação de 01 litro de leite em troca do ingresso. Informações pelo telefone: (19) 3893-6665 ou pelo e-mail: [email protected]

Reabertura do Museu da Porcelana de Pedreira acontece na segunda-feira, 31

Após uma grande reforma através de verba do Fundo de Interesses Difusos (FID) o Museu da Porcelana da Pedreira (MUD) “Adelino dos Santos Gouveia”, será reaberto a população. Na sua reabertura teremos a exposição “Criações em Garrafas de Porcelana” que conta com uma mostra de 28 artistas pedreirenses e do Estado de São Paulo.

O público pode conhecer o novo prédio que já estará com uma exposição permanente e em breve receberá mais exposições no pavimento superior. A solenidade está programada para às 19h30, a entrada é gratuita. O Museu da Porcelana de Pedreira está localizado na Praça Coronel João Pedro, nº 308. Informações: (19) 3893-4159 ou pelo e-mail: [email protected]

Lançamento do Filme “Violeiros de Pedreira” acontece na Praça Ângelo Ferrari na noite de terça-feira, dia 1º

A Orquestra de Violeiros de Pedreira completa 20 anos de história e ganhou um filme sobre essa jornada. A população de Pedreira poderá conferir com exclusividade o lançamento em um telão digital montado na Praça Ângelo Ferrari, na terça-feira, dia 1º, véspera de feriado, a partir das 19h30. Antes da exibição haverá um painel com a participação de pessoas importantes nesse processo e na história dessa importante manifestação da cultura popular do município de Pedreira. Informações: (19) 98178-0677 ou pelo e-mail: [email protected].

