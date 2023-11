Prefeito de Jaguariúna realiza reunião com secretariado

Na manhã desta quinta-feira, 16, pós-feriado, o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, reuniu os secretários municipais em reunião para discutir o planejamento e as metas para o próximo ano. “Ainda temos mais de um ano de gestão e nesse tempo dá para fazer muita coisa. Desde o início, nossa prioridade sempre foi a melhoria da qualidade de vida das pessoas, e esse continua sendo o nosso foco”, diz Gustavo.

LEIA TAMBÉM:

Esteve presente na reunião o professor e especialista em gestão pública, Luciano Aparecido de Lima, que iniciou junto aos secretários um trabalho de capacitação para as ações da gestão que atendam aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e ao Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M), do Tribunal de Contas do Estado (TCE). “Tenho certeza que já fizemos bastante, mas ainda há ainda muito a fazer e aperfeiçoar”, finaliza o chefe do executivo.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui