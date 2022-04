Poupatempo de Jaguariúna é entregue com apoio de Baleia Rossi e Jorge Caruso

Pedido foi feito pelos deputados em conjunto com o prefeito Gustavo Reis e MDB local

Foi entregue para Jaguariúna e toda região um posto de atendimento do Poupatempo, na segunda-feira, 18, com a presença do governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia. A conquista foi um trabalho feito pelos deputados federal Baleia Rossi e estadual Jorge Caruso, em parceria com o prefeito Gustavo Reis, a vice-prefeita Rita Bergamasco, os vereadores Walter Tozzi, Cristiano Cecon e o coordenador regional do MDB, Arthur Álvares Cruz.

“Foram anos de muita luta para conseguirmos trazer para nossa cidade esse serviço essencial nos dias de hoje, que vai trazer mais agilidade e eficiência no atendimento público aos jaguariunenses”, comemora Gustavo Reis.

Além de gerar empregos, o posto de atendimento vai acelerar diversos serviços à população, como os do Detran, emissão de documentos pessoais (RG e CPF, por exemplo), Mobilidade Urbana e Banco do Povo.

“Fico feliz em ver que a população os cidadãos ganham mais esse presente. Agora, é muito mais fácil e rápido poder usar diversos serviços, sem precisar deslocar-se para cidades vizinhas”, ressalta o deputado Baleia Rossi.

Em nome de todo o grupo do MDB, o prefeito de Jaguariúna agradece o empenho dos parlamentares. “Muito obrigado aos deputados Baleia Rossi e Jorge Caruso por ajudarem em mais essa importante conquista para Jaguariúna. Eles trabalham muito por nossa cidade”.

Entrega de veículos

A Prefeitura de Jaguariúna também recebeu por meio do Governo do Estado cerca de R$2 milhões em veículos. A cidade recebeu uma van para o transporte de pacientes da Saúde com deficiência, uma máquina retroescavadeira e um trator com implementos agrícolas. Todos adquiridos pelo programa “Nova Frota”, além de R$750 mil do programa Respeito à Vida, para modernização no trânsito, ambos com articulação dos deputados Baleia Rossi e Jorge Caruso.