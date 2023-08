Por que vacinar contra a raiva, mesmo com poucos registros da doença no Brasil?

Evento de condecoração ocorreu no Boulevard; Nesta solenidade estiveram mais de 100 pessoas presentes

Neste ano de 2023 comemora-se 91 anos da Revolução Constitucionalista de 1932, um dos episódios mais importantes da história da República Brasileira. Os paulistas se revoltaram em luta armada contra a ditadura de Getúlio Vargas, buscando a promulgação de uma nova constituinte. O final deste episódio é conhecido. São Paulo sucumbiu na batalha, mas venceu a guerra, pois conseguiu-se a convocação de uma Assembleia Constituinte e a promulgação de uma nova Constituição em 1934.

Os grandes mártires dessa história foram os jovens Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo que foram alvejados em protesto em 23 de maio de 1932, pelas tropas do ditador Getúlio Vargas, originando-se então em 9 de Julho de 1932 o Movimento M.M.D.C, houve também uma quinta vítima ferida, mas que veio a falecer em 12 de Agosto de 1932, chamado Alvarenga.

Jaguariúna foi cenário desta guerra. Por aqui passaram as tropas mineiras pela Fazenda Barra e as tropas cariocas pela Fazenda Santa Ursula.

Também tivemos um herói combatente jaguariunense na guerra, o estimado Nabor de Moraes morto na defesa do Tunnel da Mantiqueira era soldado do 3º Batalhão do 5º Regimento de Infantaria. Além deste herói tivemos a participação efetiva de Olivia Guedes Penteado, que viveu na Fazenda da Barra, foi incentivadora da Semana de Arte Moderna e lutou tenazmente pelo voto feminino na nova constituinte.

O vereador Ton Proêncio relata que foi homenageado com a Medalha Governador Pedro Toledo da Sociedade dos Veteranos de 1932 M.M.D.C em 9 de Julho de 2021, mas ao receber tamanho reconhecimento como jovem liderança política no estado de São Paulo, sentiu-se no dever de também homenagear lideranças da cidade de Jaguariúna que construíram legado nas pessoas do município, antes que ele chegasse ao legislativo. Diante disto, Ton uniu-se ao vereador Walter Tozzi para organizar uma solenidade cívica em memória da Revolução Constitucionalista de 1932, visando manter viva história do estado de São Paulo e consequentemente de Jaguariúna.

O evento aconteceu no Boulevard no sábado, 05, que também é a data que o Coronel Amâncio Bueno conseguiu elevar a Vila Bueno como Distrito de Paz Jaguary, por meio da Lei Estadual 433 de 1896, portanto Jaguariúna possuí 127 anos de fundação. Nesta solenidade estiveram mais de 100 pessoas presentes e diversas autoridades marcaram presença como o Dr. Carlos Alberto Maciel Romagnoli (Presidente da Sociedade de Veteranos 1932), o Tenente Marllon Roberto Ribeiro (Diretor do Núcleo M.M.D. C. Heróis de 32) e ainda a Banda do Cpi2 da Polícia Militar, que encantou toda a população com belíssima apresentação.

Lideranças de Jaguariúna são condecoradas com medalhas da Sociedade dos Veteranos de 1932 M.M.D.C

“Essa cerimônia teve o objetivo de manter vivo o espírito da Revolução de 32 na luta pela liberdade e o estado democrático de direito, Getúlio Vargas representava tudo o que há de mais atrasado para o país, ou seja, fechamento do congresso, censura da imprensa e desconto de taxa sindical compulsória no salário do trabalhador, São Paulo sempre foi empreendedorismo, sociedade civil unida e forte, bem como a luta pelo direito do voto feminino na constituição. Ao olhar para o passado e ver que Jaguariúna fez parte de tudo isto, penso na Jaguariúna que já tivemos, na Jaguariúna que temos hoje e em qual Jaguariúna sonhamos para o futuro”, diz Ton.

O vereador indicou 20 lideranças importantes da cidade de Jaguariúna para serem homenageadas, sendo estas: o Pastor Presbiteriano Kariston de Oliveira Fiori, o ex-prefeito Láercio José Gothardo, o vice presidente da ACIJ Murilo Cerri Ramos, o ex-presidente da Apae Nelson Roberto Patrocínio da Silva, o ex-diretor do Hospital Municipal Manoel Alberto Barreiros Azevedo, o coordenador da Casa da Memória Professor Tomaz de Aquino Pires, o vereador Walter Luis Tozzi de Camargo, o Prefeito Gustavo Reis, a ex-vice prefeita Maria Auxiliadora Zanin – Dra Dora, o ex-prefeito Tarcisio Chiavegato, o comunicador Antonio Roberto Torrecilhas Alves, o médico Elcio Shiyoiti Hirano, o Pastor Presbiteriano Jonas Manoel, o Conselheiro da CPFL José Relson de Oliveira, o Padre Ademir Bernardelli, o Tenente Wadson Rafael da Silva, o bancário aposentado Valmir Rodrigues dos Santos, o Juiz da Comarca de Jaguariúna Marcelo Forli Fortuna, o artista plástico Ever Timóteo Ortiz Vera e a presidente da OAB e filha do ex-prefeito Chico Santiago, Maria do Carmo Abrucez Santiago.

