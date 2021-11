Ponto itinerante de vacina está no campo do Rapadão nesta terça em Artur Nogueira

Troca de equipamentos será gradativa e atenderá todas as unidades da rede municipal de ensino

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Educação, fez mais um investimento para beneficiar alunos e professores da rede de ensino do município. Ciente da importância da inclusão digital no processo de aprendizado, a Administração Municipal adquiriu novos projetores interativos para compor as salas de aula das unidades escolares.

Neste primeiro momento, foram adquiridos 57 projetores interativos (ESPSON EB-725Wi), que estão sendo instalados nas salas das escolas EMEF Ederaldo Rossetti (CAIC), no Parque dos Trabalhadores; EMEIEF Osnir José de Souza, no bairro São João dos Pinheiros; EMEF Professor Vereador Amaro Rodrigues (Ninico), no Jardim Leonor; EMEF Aparecida Dias dos Santos, no bairro Laranjeiras; e EMEF Francisco Cardona, no Jardim de Faveri.

O prefeito Lucas Sia (PSD) destaca que o investimento busca tornar as aulas ainda mais criativas, dinâmicas, com o intuito de envolver cada vez mais os alunos, facilitando a aprendizagem. “Os projetores possuem alta tecnologia, são leves, compactos e auxiliarão muito no aprendizado de nossas crianças. Afinal, os recursos tecnológicos possibilitam novas formas de aprender”, frisou.

Troca gradativa

De acordo com a titular da pasta, Débora Sacilotto, os equipamentos serão utilizados em sala de aula para apresentações de slides, exibição de vídeo e práticas pedagógicas. Além disso, com os novos projetores, os professores poderão substituir o canetão por modernas canetas interativas que permitem que o educador projete o conteúdo de aula, crie e desenhe formas geográficas, crie tabelas e gráficos, dentre outras tantas funcionalidades.

Débora salienta que a instalação dos aparelhos será gradativa e que todas as escolas serão contempladas. Nesta primeira fase de instalação, estão sendo atendidas as unidades de ensino fundamental que não possuíam projetores e/ou aquelas com equipamentos em desuso.

“A última compra de equipamentos de projeção foi feito há mais de dez anos e atualmente muitos deles não estão funcionando ou estão com algum problema. Esperamos que nossos professores e gestores façam bom uso desses novos projetores e enriqueçam suas atividades pedagógicas”, disse.

A aluna Bruna se surpreendeu com a novidade ao chegar na sala de aula e não escondeu o entusiamo com o novo equipamento. “Eu achei surreal, eu nunca vi uma lousa tão bonita como essa. Ela faz tudo sozinha, muito legal, eu quero uma caneta dessa”, disse.

Os antigos aparelhos serão enviados para manutenção e, posteriormente, serão instalados em outros espaços das unidades escolares, como salas de apoio, biblioteca e sala multimídia, por exemplo.

“A instalação desses equipamentos é apenas o começo de uma série de medidas que promoverão acesso e inclusão digital. Acreditamos que investir em educação é investir em uma cidade cada dia mais desenvolvida”, destacou Débora Sacilotto.

Alta tecnologia

De acordo com a Administração Municipal, os projetores são de última geração e utilizam alta tecnologia. Com eles, independentemente dos ângulos ou da disposição da sala, os alunos desfrutarão de uma visualização ininterrupta e imersiva, com o espaço maximizado e o distanciamento social possível.

As múltiplas opções de conectividade melhoram a qualidade de imagem e som – sem precisar de caixinha de som, e a conectividade sem fios permite com que os professores e gestores partilhem os conteúdos pedagógicos a partir dos seus tablets, telemóveis ou computadores portáteis via WI-FI.