Ponto de vacina contra raiva está no Ginásio Maurício Sia em Artur Nogueira

Alunos dos 5º anos da rede municipal participarão da ação no dia 22 de novembro, na Praça Ida Sia

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio das secretarias de Meio Ambiente e Educação, promoverá, pelo segundo ano consecutivo, o plantio de mudas de árvores para encerrar o ano letivo nas escolas municipais. O evento acontecerá dia 22 de novembro (terça-feira), às 9h, e contará com a presença de estudantes e professores dos 5ºs anos, pais e/ou responsáveis, além de autoridades municipais.

Cada uma das escolas de Ensino Fundamental (EMEFs) fará o plantio de muda de árvore – cuja espécie será definida pela secretaria de Meio Ambiente, após avaliação técnica. As mudas serão plantadas na Praça Ida Sia, localizada entre as ruas Professor Edmo Wilson Cardoso e Nair Fontana, com a Avenida Belizário Neves, próximo ao Cemitério Municipal.

LEIA TAMBÉM

A secretária de Meio Ambiente Tamiris Artuzi destaca que o projeto almeja suscitar nos estudantes a conscientização e defesa do meio ambiente. “Ao ter o contato direto com a terra, as crianças se verão olhando para o futuro, para a árvore que vai crescer e dar frutos. Precisamos multiplicar para todos a importância de plantar e preservar as nossas árvores, pois, são elas que mantêm a qualidade do ar e do clima, nos proporciona flores, frutas, sombra e ainda enfeita nossa cidade”, destacou.

Projeto de lei

A ação ainda vai ao encontro do Projeto de Lei nº 3.462, de autoria do vereador Professor Adalberto (PSD), que prevê que estudantes da rede municipal sejam incentivados e orientados para que, de forma espontânea, plantem uma árvore no decorrer do ano de conclusão do ensino fundamental.

Educação ambiental

A secretária de Educação, Débora Sacilotto, comemora o sucesso da iniciativa. “Educação ambiental vai além de ensinar que não se deve jogar lixo no chão. É cultivar o amor das crianças pelo meio ambiente, de modo que elas queiram preservar e cuidar de cada pedacinho verde que tiverem contato. É um projeto que com certeza queremos repetir ano a ano”, frisou.



Para a realização da ação ambiental, a secretaria de Educação, através da Coordenadoria de Ensino Fundamental, tem desenvolvido todo o apoio pedagógico necessário para a divulgação e a conscientização da importância do projeto aos estudantes. “Meio ambiente é um tema previsto na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Portanto é imprescindível desenvolvermos ações pedagógicas que oportunizem vivências às crianças”, complementa Débora.

Prefeitura encerra ano letivo de 2022 com plantio de mudas em Artur Nogueira

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui