Ponto de vacina contra raiva atenderá novos bairros nesta quarta em Artur Nogueira

Morre vítima de acidente em rodovia de Artur Nogueira – Morreu uma das vítimas do acidente entre um carro e um ônibus ocorrido na manhã do último sábado (18), na rodovia Prefeito Aziz Lian (SP- 107), entre Artur Nogueira a Holambra. Um homem e uma mulher estavam em um veículo Chevrolet/Astra que se chocou com o coletivo.

De acordo com informações da Prefeitura de Artur Nogueira, a passageira do carro não resistiu aos ferimentos e morreu no sábado (18). Ela ainda não foi identificada e aguarda que familiares dela sejam localizados.

“A passageira, de identidade desconhecida, até o momento, faleceu após ser transferida para o Hospital de Clínicas da Unicamp, no sábado (18). O corpo permanece no hospital e será liberado após a família ser localizada. Trata-se de uma mulher parda, com cabelo cacheado e de aproximadamente 50 anos”, diz um trecho da nota.

Já o condutor do carro é um homem de 54 anos que está internado na Unicamp. “O motorista trata-se de Valdeci da Silva Aquino, de 54 anos, morador de Artur Nogueira. Recebeu os primeiros atendimentos no Pronto Socorro Municipal e, em seguida, foi transferido para o Hospital de Clínicas da Unicamp”, informou a nota.

“Outras informações sobre o estado de saúde do motorista podem ser obtidas junto ao HC da Unicamp”, finalizou a Assessoria de Imprensa.

Morre vítima de acidente em rodovia de Artur Nogueira

Como foi acidente

Uma colisão frontal entre um ônibus e um carro deixou dois feridos na rodovia Prefeito Aziz Lian (SP-107) na manhã deste sábado (18).

De acordo com informações, o veículo GM/Astra seguia pela via sentido Artur Nogueira quando ele teria invadido a pista contrária, vindo a colidir contra o ônibus que seguia sentido Holambra.

Quer saber Notícias de Engenheiro Coelho – Clique aqui

O motorista e a passageira do carro foram resgatados em estado grave e encaminhados para o Pronto Socorro de Artur Nogueira. O motorista do ônibus, que estava a caminho de uma indústria para transportar passageiros, nada sofreu além do susto.

De acordo com informações vindas do Pronto-Socorro Municipal, o motorista do GM/Astra estava consciente, porém, ainda apresentava confusão em sua fala. Já a passageira, que estava em estado gravíssimo, foi entubada e seguiu de ambulância para o hospital de Campinas (SP).

O homem, que tem 55 anos de idade, apresentou inúmeras fraturas pelo corpo. Já a mulher, que aparentemente tinha 50 anos de idade, não foi identificada por não estar portando nenhum documento pessoal.

A perícia da Polícia Científica foi até o local e realizou os trabalhos preliminares de investigação da causa do acidente. A via ficou parcialmente interditada até às 9 horas da manhã até a retirada dos veículos e a limpeza da rodovia.

Morre vítima de acidente em rodovia de Artur Nogueira

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui e habilite seu App gratuitamente para receber os principais conteúdos da Gazeta direto em seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado.

Quer saber Mais sobre Notícias de Engenheiro Coelho e Região? Clique aqui