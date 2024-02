Polo de Holambra da Univesp abre inscrições para vestibular

O polo de Holambra da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp, abre inscrições nesta terça-feira, 06, às 15h, para o vestibular dos cursos gratuitos de Letras, Pedagogia, Matemática, Ciências de Dados, Engenharia da Computação e Tecnologia da Informação, Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais. Os interessados devem acessar o site vestibular.univesp.br até às 23h59 de 8 de abril. A taxa é de R$52.

De acordo com Mizael Freitas de Oliveira, orientador da Univesp na cidade, Holambra conta com um total de 27 vagas. “São 9 vagas para cada eixo ou área de conhecimento: Educação, Computação, Negócios e Produção”, disse. Os cursos são gratuitos, de ensino à distância e com encontros presenciais. As provas serão realizadas no dia 26 de maio, às 13h. As aulas terão início em 29 de julho.

“Sabemos que melhores oportunidades no mercado de trabalho exigem qualificação”, disse o prefeito de Holambra, Fernando Capato. “Essa é uma excelente alternativa de ensino gratuito para os holambrenses. Formação de qualidade e aqui na cidade”.

O polo da Univesp em Holambra foi inaugurado em 2018 e está localizado nas dependências da Escola Municipal Parque dos Ipês. Ele conta com salas de aula, de orientação ao estudante e tutoria, além de informática com acesso à internet. Atualmente, 80 alunos estão matriculados em 9 cursos de graduação.

Redução ou isenção da taxa de inscrição

Entre às 15h do dia 6 de fevereiro e 23h59 do dia 16 de fevereiro, pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) poderão solicitar isenção da taxa de inscrição do vestibular. No mesmo período também poderá ser concedida a redução de 50% do valor da taxa de inscrição, em conformidade com a Lei Estadual nº 12.782, aos candidatos que preencham cumulativamente os seguintes requisitos: estejam regularmente matriculados no ensino médio ou equivalente, no 3º semestre da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em curso pré-vestibular ou em curso de graduação ou pós-graduação e que recebem remuneração mensal inferior a dois salários mínimos ou estejam desempregados.

Os benefícios são concedidos no site do vestibular. No momento da inscrição, basta clicar em “redução de taxa” ou “isenção”. O resultado da análise será divulgado no dia 20 de março. Dúvidas podem ser esclarecidas por meio do site https://www.vestibularfatec.com.br/fale-conosco/ ou por meio dos telefones (11) 3471-4103 , (11) 3471-6100 ou 0800 596 9696 em dias úteis, das 8h às 20h.

