Polo Astronômico abre inscrições para curso de férias para iniciantes em Amparo

Atividade tem como tema “Coisas que vemos no céu – Introdução à Astronomia Observacional Amadora” e é voltada para pessoas a partir de 13 anos; curso oferece 50 vagas e acontece no sábado, 23 de julho



O Polo Astronômico de Amparo está com inscrições abertas para o curso de difusão científica “Coisas que vemos no céu – Introdução à Astronomia Observacional Amadora”. A atividade faz parte da programação de férias e acontece no dia 23 de julho (sábado), na sede do complexo, no interior paulista.



O curso é voltado para pessoas a partir de 13 anos de idade e traz linguagem e conteúdo acessíveis ao público iniciante. Ao todo são oferecidas 50 vagas e o investimento é de R$ 170. A inscrição pode ser feita por meio do site oficial do Polo Astronômico de Amparo (www.poloastronomicoamparo.com.br) ou pelo telefone (19) 9.9295-9586 (WhatsApp).



As aulas serão ministradas pelo professor da Estação de Ciências e Planetário Municipal de Itatiba-SP, João Pantano Neto, das 9h às 18h, com intervalos para almoço e café. O participante terá conteúdo teórico, aula prática no Planetário, além da chance de visitar o observatório e visualizar o Sol.



CONHEÇA O PROGRAMA



O conteúdo aborda temas como sistemas de coordenadas celestes, movimento dos objetos na esfera celeste, medidas de distâncias astronômicas, reconhecimento de estrelas e constelações do Hemisfério Sul e objetos de céu profundo, conhecidos como “deep sky”.



O programa ainda inclui os planetas e as leis dos movimentos planetários, objetos do Sistema Solar, além do tema “Sistema Sol-Terra-Lua”, suas fases e eclipses e noções básicas de instrumentação para observações astronômicas.



Para participar, os interessados no curso de iniciação devem levar material escolar básico – caderno, canetas, lápis e borracha – e uma calculadora científica para as atividades práticas. Os alunos recebem certificado ao final do curso.



SOBRE O POLO ASTRONÔMICO DE AMPARO



O Polo Astronômico de Amparo, construído em uma área de 60 mil metros quadrados, às margens da Serra da Mantiqueira, foi inaugurado em setembro de 2015 em um espaço privilegiado a cerca de 1.000 metros de altitude.



A região é livre de qualquer tipo de poluição luminosa direta. Por meio de uma lei municipal, todo o arredor do complexo foi declarado “Sítio para Observações Astronômicas”. A lei veta a presença de luz artificial que possa atrapalhar as atividades.



O observatório está localizado a 15 minutos do perímetro urbano de Amparo, com acesso pelo km 29 da Rodovia Benevenuto Moretto (SP-095), que liga Amparo a Bragança Paulista, bairro do Sertãozinho.