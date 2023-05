Polícia Ambiental de Amparo realiza operação em Morungaba e encontra 19 pássaros silvestres em cativeiro

Morungaba se destaca com belas trilhas

Morungaba se destaca em algumas das trilhas mais belas dos roteiros indicados no guia temático de Cicloturismo lançado pela Secretaria de Turismo e Viagens do Governo do Estado de São Paulo. São diversos roteiros regionais que integram o lançamento.

A Trilha Girolândia, por exemplo, com um trecho localizado na bifurcação entre a rodovia D. Pedro I, com acesso a Itatiba e Morungaba, é ideal para os praticantes de mountain bike e cross-country. O tempo médio para completar a rota é de 1 hora em um percurso de 11 km.

Já a Trilha do Cristo tem início no Cruzeiro em Morungaba, em estrada de terra, e é ideal para a prática de mountain bike, passando pelo distrito de Joaquim Egídio. Ao longo do percurso, os cicloturistas passam por fazendas com arquitetura histórica, religiosa e contam com a natureza exuberante. O tempo médio para completar a rota é de 10 minutos em um percurso de 3 km.

A Trilha do Tino tem 5 quilômetros que podem ser percorridos em um tempo médio de 20 minutos e está na região ao redor das antigas antenas parabólicas da Embratel, em Morungaba, e parte do percurso é próxima às margens do Rio Jaguari.

Também percorrendo as margens do Rio Jaguari, a Trilha Beira Rio interliga Campinas às cidades de Amparo, Pedreira e Morungaba, em trajeto de 8 quilômetros com tempo médio de 40 minutos.

Estas e outras rotas de Morungaba e demais regiões podem ser encontradas no Guia Temático de Cicloturismo do Governo do Estado pelo link: https://www.turismo.sp.gov.br/guia-tematico-cicloturismo .

