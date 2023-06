PM de Jaguariúna recupera moto antes do dono perceber o furto

Na madrugada desta terça-feira, 13, a Polícia Militar de Jaguariúna realizou mais uma ação resultando na recuperação de uma moto furtada e na prisão dos indivíduos envolvidos.

A equipe estava em patrulhamento por volta das 3h30 quando foi acionada para averiguação de atitude suspeita na Avenida Pacífico Moneda, onde teriam quatro indivíduos de roupas pretas, máscaras e toucas ao lado do condomínio Pitangueiras, no bairro Vargeão. No local nada foi constatado, porém a PM continuou o patrulhamento pelas imediações.

Logo depois uma motocicleta foi flagrada no contrafluxo de direção na Rua Pedro Lana, ocupada por dois indivíduos sem capacete e com as características que condiziam com os da ocorrência. A equipe deu ordem de parada aos indivíduos, a qual foi desobedecida e, então, iniciou a perseguição percorrendo diversas ruas e bairros da cidade por cerca de 15 minutos quando os indivíduos caíram da moto no bairro Nassif e apesar de tentarem fugir a pé, o Cabo John e Cabo Bruno conseguiram abordar os indivíduos.

Em revista pessoal, foi encontrado apenas um celular com o garupa. Ao lado do motocicleta foi encontrada uma chave tipo “Grifo” e uma chave “micha”. Durante a tentativa de fuga os indivíduos dispensaram uma chave tipo “L” que também foi localizada posteriormente. Questionado os indivíduos sobre a procedência da motocicleta, acabaram por confessar a prática do furto e indicaram o local onde cometeram o delito.

A vítima do furto foi localizada e informada sobre o ocorrido, o que foi uma surpresa, já que ela ainda não havia dado falta da motocicleta.

Diante das circunstâncias foi dada à voz de prisão aos indiciados pelo crime de Furto Qualificado. Após a elaboração das documentações pertinentes os indiciados permaneceram presos à disposição da justiça.

