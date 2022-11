Piloto João Alécio renova parceria com Clínica Concept Saúde para preparação física

Piloto João Alécio – O piloto João Alécio, de Paulínia, renovou a parceria com a Clínica Concept Saúde e Bem-estar, que continuará a ser a responsável pelo trabalho de condicionamento físico do atleta de 13 anos, destaque no kartismo regional.

A Concept iniciou o apoio ao piloto em julho deste ano, com o objetivo de preparação do atleta para o Campeonato Brasileiro de Kart, que foi realizado em outubro na cidade de Itu (SP). João Alécio terminou a competição entre os 20 melhores do país, na categoria F4 Júnior, competindo com mais de 50 pilotos.

Agora, o piloto deverá disputar a final da Copa Itu, neste sábado, 26, com chances de conquistar o título, e mira novas competições na temporada 2023.

“Iniciamos com um trabalho de consciência corporal a fim de que fossem trabalhadas as alterações encontradas em avaliação minuciosa para que seu desenvolvimento no esporte pudesse crescer cada dia mais da forma correta. Concomitante ao trabalho postural, iniciou-se a intervenção cardiorrespiratória e, com associação ao método Pilates, foi de grande auxílio para o ganho de força sem lesões do piloto”, diz Keli Firmino, da Equipe de Fisioterapia da Concept Saúde.

“Levamos em consideração o fator idade. Apesar de ser muito talentoso, João tem 13 anos e está em fase de estirão de crescimento. As metas para 2023 serão de aumento do trabalho de força, já que agora ele conhece muito melhor seu próprio corpo e seus limites, trouxemos para a clínica também o FIVE para potencializar os resultados, esperamos que João Alécio tenha ganhos ainda maiores para a temporada de 2023”, completa.

Conforme a especialista, o Five é um treinamento alemão destinado a trabalhar alongamento e mobilidade, criado por Lutz Kruger, que evita lesões e danos ao corpo, aliviando dores no sistema locomotor e agindo preventivamente, fortalecendo o sistema muscular.

Localizada na Avenida Fausto Pietrobom, 772, em Paulínia, a Clínica Concept é especializada em fonoaudiologia, aparelhos auditivos e fisioterapia.

João Alécio foi campeão regional em Paulínia em 2019, na categoria Cadete, e atualmente é o vice-líder na categoria F4 Júnior da Copa Itu de Kart. O piloto também conta com apoio da Mega Kart, uma das maiores fabricantes nacionais de karts, peças e acessórios para o kartismo, Kartódromo Internacional San Marino, Equipe FCKart, Farmavita Manipulação e Homeopatia, Painted By Lider F1, Kart Machine Peças e Equipamentos e Casamata Art Production.

