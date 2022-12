Pelé, um dos atletas mais bem pagos do mundo

Pelé, o eterno jogador de futebol Edson Arantes do Nascimento, morreu nesta quinta-feira, 29, por falência múltipla de órgãos. Com câncer, o ex-atleta com 82 anos estava apenas recebendo os cuidados paliativos para amenizar as dores e falta de ar.

Conhecido por –também—ter sido um dos atletas mais bem pagos do mundo, Pelé acumula muito patrimônio. Em uma reportagem produzida em fevereiro de 2021, a revista Forbes informou que a fortuna do craque equivale a US$100 milhões. Ou seja, mais de R$500 milhões. Na mesma matéria, é dito que se Pelé jogasse atualmente, provavelmente seria o jogador mais bem pago do mundo, com um salário de US$223 milhões por ano.

Além dos seis filhos reconhecidos, Pelé teve também Sandra, filha que não reconheceu e com quem viveu episódios dos mais controversos fora dos gramados, que rende lembranças nas redes frequentemente. Fruto de um relacionamento com a empregada doméstica Anísia Machado, que morreu em 2014, Sandra provou a paternidade do rei na Justiça e ganhou o direito de usar o sobrenome Arantes do Nascimento. Sandra acabou falecendo em 2006.

Pelé, vencedor de três Copas do Mundo e conhecido como o Rei do Futebol ficou na décima colocação, com rendimento aproximado de US$15 milhões, nos últimos 12 meses.

Pelé se aposentou do Santos em 1974. Mas, em 1975 assinou um contrato com o clube Nova Iorquino Cosmos por US$7 milhões (R$200 milhões em valores atuais) por três anos. Na época, Pelé foi o atleta mais bem pago do mundo.

