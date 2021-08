Pedreirenses disputaram as provas FBR e Média Paulista XCO de Moutain Bike

Com o objetivo de coibir a prática criminosa de fraude e furto de energia, a inspeção aconteceu com o apoio de equipes das Polícias Civil, Militar e Científica, além de colaboradores da CPFL Santa Cruz



A CPFL Santa Cruz realizou uma operação de combate a fraudes e furtos de energia em Pedreira, na última sexta-feira, 6. Durante a ação, a equipe da companhia, com o apoio da Polícia Civil, Militar e Científica, inspecionou uma indústria de mineração, no bairro Entre Montes, e encontrou uma fraude no local – o chamado “gato”.

O proprietário do estabelecimento foi detido no ato da ação e conduzido à unidade policial para responder criminalmente pelo delito. Além disso, será necessário quitar seus débitos com a CPFL Santa Cruz, com juros e correções monetárias, para que a energia seja restabelecida.

A CPFL Santa Cruz e as forças policiais atuam constantemente para inspecionar e identificar irregularidades em unidades consumidoras de todos os bairros das cidades. O objetivo é coibir a prática de fraudes e furtos, que piora a qualidade do fornecimento de energia para os demais consumidores e coloca em risco a vida da população, além de encarecer as tarifas para todos os clientes da distribuidora.

Fraude e furto de energia é crime. As fraudes e furtos de energia são crimes previstos no Código Penal, e a pena pode variar de um a quatro anos de detenção. Também são cobrados dos fraudadores os valores das tarifas referentes a todo o período em que ocorreu o roubo, acrescidos de multa. A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) também distribui para todos os consumidores, por meio das tarifas de energia elétrica, parte dos prejuízos causados pelas “perdas comerciais”, como são denominadas as irregularidades.

Consumidores que fazem “gato”, além de praticarem crime, também estão colocando as suas vidas e da população em risco. Pessoas não habilitadas que tentam manipular o medidor de energia ou realizar ligação direta na rede podem causar acidentes graves, até mesmo fatais.