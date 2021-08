Secretaria de Serviços Urbanos promove a “Semana do Rio Jaguari”

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos da Prefeitura de Pedreira promove no período de 23 a 28 de agosto, a “Semana do Rio Jaguari”, com a realização de uma série de ações com objetivo de preservar

este importante manancial. Segundo o secretário de Serviços Urbanos Paschoal Loner, a ação

atende solicitação do prefeito Hamilton Bernardes Junior.

As ações tem início sempre às 8h e deve beneficiar toda a área urbana, ou seja, da Vila São José até o Jardim Santa Clara. “Convidamos a população para participar conosco dessas ações, principalmente no sábado, 28, quando estaremos encerrando a Semana do Rio Jaguari”, convida Paschoal Loner. “Montamos um equipe que estará atuando com barcos na limpeza das margens, realizando a retirada de árvores caídas no leito do rio, além do plantio de mudas da Mata Ciliar”, acrescenta.

Sobre o Rio

As nascentes do Rio Jaguari estão localizadas em Minas Gerais, nos municípios de Sapucaí-Mirim, Camanducaia e Itapeva. Em Extrema, em Minas Gerais, o Rio Jaguari recebe um afluente importante, o Rio Camanducaia, ao juntar-se com o Rio Atibaia, o Jaguari forma o Rio Piracicaba, seguindo até o município de Barra Bonita, no Estado de São Paulo, onde ocorre sua junção ao Rio Tietê. Por atravessar dois estados, o Jaguari é considerado um Rio Federal. Sua bacia abrange quatro municípios mineiros e quinze paulistas.