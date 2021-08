Pedreira começa a vacinar pessoas a partir dos 18 anos contra Covid-19

Na quinta-feira, 22, o Tiro de Guerra 02-093 “José Alberto de Camargo” de Pedreira, recebeu a visita de orientação técnica do major Mário Henrique Madureira, Chefe da Seção do Tiro de Guerra da 2ª Região Militar, com objetivo de verificar o estado das instalações, instruções e documentações, procedimento que acontece, periodicamente, durante o ano, em todos os 76 Tiros de Guerra que integram a 2ª Região Militar, que juntos, somam cerca de 5.300 jovens matriculados para a prestação do Serviço Militar.

Durante sua visita, o major Mário Henrique Madureira, foi recepcionado pelo subtenente Luís Antonio Benites Ajala, Chefe da Instrução TG 02-093, prefeito municipal e diretor do Tiro de Guerra Hamilton Bernardes Junior, secretário de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente Luciano Dalto Godoy, secretário de Administração e Recursos Humanos Sérgio Aparecida de Santi, assessor legislativo do deputado estadual Edmir Chedid, Nelson Koki. “Parabenizo o Chefe de Instrução TG 02-093 subtenente Luís Antonio Benites Ajala, pelas instalações e pelo bom andamento da instrução da atual turma de 50 atiradores de 2021, ressaltando a importância da relação entre o TG e o Poder Público Municipal”.

Para o prefeito e diretor do TG de Pedreira, Hamilton Bernardes Junior, a visita do major Mário Henrique Madureira, vem confirmar o bom desenvolvimento do projeto. “Como Chefe do Executivo Municipal, estou realmente muito feliz, todos os investimentos aqui realizados tem como principal objetivo a formação de jovens com boas referências, ensinamentos que levaram para toda a vida”, enfatiza o prefeito Hamilton agradecendo ainda a toda a equipe da Administração Municipal pela dedicação em manter as instalações do Tiro de Guerra impecáveis e garantir os investimentos ainda necessários para o bom andamento das atividades.

Para o Chefe de Instrução do TG 02-093, subtenente Luís Antonio Benites Ajala, o apoio da Prefeitura Municipal é essencial para essa boa impressão. “O empenho da Administração Municipal e, particularmente do senhor prefeito Hamilton Bernardes Junior, que sempre atende prontamente as principais necessidades, como a importante manutenção do Tiro de Guerra, garantiu mais qualidade ao trabalho e ao desenvolvimento de nossas atividades junto aos jovens pedreirenses”, diz o chefe de instrução do Tiro de Guerra de Pedreira.