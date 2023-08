PAT de Jaguariúna capacita 13 municípios para programa “Meu emprego – Trabalho em equipe”

Tradicional brincadeira de rua dever ser realizada longe de equipamentos e fiações elétricas

A temporada de pipas segue aberta e a brincadeira, conhecida por movimentar gerações de famílias inteiras, ganha cada vez mais espaço nos momentos de lazer. Mas é importante lembrar que a diversão exige alguns cuidados, principalmente quando o assunto é a rede elétrica, pois a negligência pode acarretar acidentes – graves inclusive, e interrupção do fornecimento do serviço.

Nesse contexto, a CPFL Santa Cruz alerta para que crianças e adolescentes soltem pipas longe da fiação elétrica, como campos abertos e parques. Aliás, por ser uma brincadeira que costuma passar de pai para filho, os pais também devem estar atentos a recomendação. A ideia é fugir do entorno de rodovias e dos canteiros de avenidas de intenso movimento, onde também podem acontecer acidentes não só com a rede elétrica, mas de trânsito.

O resgate das pipas é outro ponto de atenção. A companhia reforça para que nunca tentem resgatar pipas caídas, em locais com equipamentos de energia ou caso o brinquedo enrosque ou fique preso nos fios elétricos.

“A CPFL Santa Cruz prioriza a segurança da população e traz constantemente, por meio de sua campanha “Guardião da Vida” dicas de conscientização. Entre as ações, estão justamente as palestras que realizamos em escolas sobre os perigos de brincadeiras com pipas próximo às redes elétricas e subestações. Há riscos iminentes de descargas elétricas e de interrupções no fornecimento de energia para hospitais e estabelecimentos comerciais essenciais”, alerta o gerente de Saúde e Segurança do Trabalho da CPFL Energia, Marcos Victor.

Balanço semestral

Em levantamento realizado pela CPFL Santa Cruz, a região de Jaguariúna registrou 7 ocorrências causadas por pipas na rede elétrica, durante o primeiro semestre de 2023, uma média de 1 casos por mês.

Na região, o número é 61% inferior a quantidade de casos registrados no primeiro semestre do ano passado, quando foram identificadas 18 ocorrências. Jaguariúna lidera as estatísticas com 5 casos em 2023, seguida de Pedreira com 2 casos.

Confira, abaixo, um comparativo dos dados de ocorrências provocadas por pipas nas cidades da região de Jaguariúna atendidas pela CPFL Santa Cruz:

E o cerol? Cerol é crime!

O uso do cerol ou a chamada “linha chilena” é crime em São Paulo, de acordo com a Lei Estadual nº 12.192, de 2006. Por conduzirem eletricidade, o risco de choques aumenta, quando entram em contato com a rede elétrica. Além disso, o cerol possui um poder cortante, podendo romper os cabos da rede e provocar curtos-circuitos, colocando em risco a vida de pedestres, ciclistas e motociclistas.

A CPFL orienta que, em eventuais ocorrências, é importante que as pessoas permaneçam o mais distante possível do fio partido, para evitar acidentes graves e fatais. Havendo vítimas, o Corpo de Bombeiros, SAMU ou demais órgãos de socorro médico devem ser acionados.

Dicas da CPFL Santa Cruz para uma brincadeira mais segura:

Empine pipas longe de rede elétrica, em locais onde não exista nenhum tipo de cabo de energia;

Nunca use cerol ou a linha “chilena”, pois é crime. Lei Estadual – Nº 12.192, de 2006);

Evite “rabiolas”, elas enroscam nos fios elétricos, desligando o sistema, provocando choques elétricos, muitas vezes fatais;

Não utilize papel alumínio na confecção da pipa, este material pode provocar curtos-circuitos;

Caso a pipa enrosque nos fios, não tente soltá-la. O melhor a fazer é desistir do brinquedo;

Nunca tente resgatar uma pipa com canos, bambus ou laçar o brinquedo na rede elétrica com uso de linhas. Essas atitudes podem representar sério risco à vida;

Não solte pipas em dias de chuva, com incidência de descargas atmosféricas (raios). Ela funciona como para-raios, conduzindo energia;

Confira essa e outras dicas em: https://guardiaodavida.com.br/.

