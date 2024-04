Parque Dom Pedro realiza Pet no Parque com apresentação de cães da Guarda Municipal

Evento gratuito será neste sábado e domingo, 13 e 14 de abril, das 17h às 20h, na Entrada Árvores, com microchipagem, adoção de cães e diversão para os animais

O Parque Dom Pedro realiza, neste fim de semana, 13 e 14 de abril, mais uma edição do “Pet no Parque”, evento gratuito que oferece diversão para os pets e seus tutores, adoção de animais e serviço de microchipagem para cães. O evento estava programado para março, mas precisou ser reagendado em virtude das chuvas. A 7ª edição do Pet no Parque será das 17h às 20h, na Entrada Árvores.

“No Parque Dom Pedro, os pets são mais que bem-vindos, eles são parte da família! Além de uma estrutura para receber bem os visitantes com animais, realizamos eventos como esse, que aliam diversão com cuidados para a saúde dos pets”, conta Taís Tavares, gerente de marketing do Parque Dom Pedro, administrado pela ALLOS – a maior e mais inovadora plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras da América Latina.

Nos dois dias, o evento será aberto com o inédito Show Dog da Guarda Municipal, que apresentará adestramento básico com três cães policiais treinados. Os cães demonstrarão como farejam objetos e realizarão uma simulação de risco em abordagem policial.

Nesta edição, serão microchipados até 250 animais por dia, sendo necessário fazer o cadastro na hora com os documentos do tutor, que deve ser residente de Campinas, e apresentar a carteira de vacinação do animal. Além dos cuidados com a saúde, estarão disponíveis atividades como o circuito pet, pontos instagramáveis e a possibilidade de levar para casa uma caricatura do bichinho de estimação.

O Grupo de Apoio ao Animal de Rua de Campinas (GAAR), que estará no evento com sua feirinha de adoção, destaca a importância de iniciativas como essa. “Eventos como o Pet no Parque deveriam acontecer sempre, considerando a quantidade enorme de animais que precisam encontrar uma família. Esperamos continuar essa parceria, proporcionando a aproximação do animal com seu novo tutor”, explica Carlos Ricardo Rosa, diretor administrativo da ONG, que atualmente tem cerca de 60 cães e 30 gatos aguardando uma nova família.

“O Parque Dom Pedro está dando visibilidade para os animais a um público maior”, afirma o diretor. “Os interessados na adoção terão que passar por entrevista para avaliarmos se é a família ideal para o animal”, completa. O candidato a tutor também deverá assinar um termo de adoção, que inclui condições como a castração do animal – se ainda não tiver sido castrado –, vermifugação e vacinação anual, além do pagamento de uma taxa de R$ 70 para colaborar com as despesas da ONG, que também solicita, a quem puder, a doação de ração para os pets resgatados que estão sob seus cuidados.

Microchipagem gratuita

Esta será a primeira vez neste ano que o Pet no Parque irá contar com o serviço de microchipagem gratuita, oferecido em parceria com a Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal (DPBEA), em conjunto com o Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ) e o Centro Universitário Max Planck (UniMAX).

O microchip é uma tag inserida sob a pele do pet, que não machuca e serve de cadastro, contendo desde os dados do proprietário até quem fez os primeiros atendimentos. Essa tecnologia possui uma ferramenta da georreferência, mostrando onde cada animal está, quem é o dono, o registro do veterinário que fez o primeiro atendimento. Além disso, em muitas situações, a identificação por microchip é exigida para viagens nacionais e internacionais, tornando-se uma importante ferramenta para evitar o abandono de animais.

Serviço – Pet no Parque (evento gratuito)

Data: sábado, 13, e domingo, 14

Horário: das 17h às 20h

Local: Parque Dom Pedro – Entrada Árvores

Endereço: Av. Guilherme Campos, 500 – Jd. Santa Genebra – Campinas

Apoio: Prefeitura Municipal de Campinas, Grupo de Apoio ao Animal de Rua de Campinas (GAAR), Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ) e Centro Universitário Max Planck (UniMAX)

Apresentação Show Dog da Guarda Municipal

Data: sábado, 13, e domingo, 14

Horário: 17h

