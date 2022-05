Parque D. Pedro Shopping reforça Campanha do Agasalho de Campinas

O Parque D. Pedro Shopping, administrado pela Aliansce Sonae Shopping Centers, está reforçando a arrecadação de doações para a Campanha do Agasalho. Com o tema “Inverno Mais Quente com a ajuda da gente”, as entradas das Flores, das Águas, das Colinas, das Pedras e das Árvores, contarão com uma caixa personalizada para a arrecadação. Além das entradas, há um ponto de coleta no PEG, espaço localizado no estacionamento que permite a entrega das doações pelo drive-thru.

“Somos um empreendimento referência na Região Metropolitana de Campinas, com mais de 1,6 milhão de visitantes por mês, além de empregarmos quase 6 mil colaboradores. Temos a responsabilidade social como um de nossos pilares, buscando sempre promover e incentivar ações que contribuam com a nossa sociedade. Por isso, estamos participando por mais um ano dessa campanha”, afirmou o superintendente do Parque D. Pedro Shopping, Marcelo Zaffalon.

“Quero agradecer ao espírito solidário, o que mostra o grande coração do povo de Campinas, que sempre se mostra solidário e disponível para ajudar”, afirmou Vandecleya Moro, secretária municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos.

Esse ano, a campanha continua priorizando roupas masculinas, pois são as que menos chegam por meio de doações. A Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos destaca, ainda, para a importância de as peças estarem em bom estado de conservação. As doações podem ser feitas até o dia 31 de julho.

No dia 13 de maio, foi lançada a Campanha do Agasalho com mais de cem pontos de coleta. Já foram arrecadados 1.481 quilos de roupas e cobertores desde o lançamento. Um hotsite foi criado especificamente para a campanha: https://campinas.sp.gov.br/doeagasalho.

No sábado, dia 28, será realizado o Dia D. De 8h às 17h, equipes da prefeitura e grupos de apoio coletarão roupas, cobertores e agasalhos para a população. O evento contará com a Defesa Civil, o Exército, a Sanasa, a Guarda Municipal e o Grupo Escoteiro Craós.

O propósito da Campanha do Agasalho é a distribuição de roupas de inverno e cobertores à população socialmente vulnerável. A Campanha irá até o dia 30 de julho, podendo ser prorrogada em caso de necessidade.

Operação inverno

Desde 1º de maio, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos lançou a Operação Inverno, serviço de acolhimento a pessoas em situação de rua no município por meio do SOS Rua. A Operação Inverno se estende até o dia 30 de setembro. Desde que começou, já foram registrados 1.606 atendimentos, foram distribuídos 2.506 cobertores e realizados 249 encaminhamentos a abrigos municipais.

Durante a Operação Inverno, o período de acolhimento do serviço SOS Rua passa a ser das 8h à 0h. O objetivo é acolher essas pessoas e, se elas aceitarem, as encaminhar aos serviços da rede de proteção, de assistência social e de saúde do município. O SOS Rua conta com equipe multidisciplinar composta por assistentes sociais, psicólogos e educadores que atuam diretamente nas ruas.

Desde a primeira semana do mês, reforçando a ação da Operação Inverno, o Bagageiro Municipal ampliou em mais duas horas o horário de atendimento à população socialmente vulnerável. O serviço está localizado na Rua José Cruz Ferreira Jorge, 32, na Vila Industrial, e funciona, agora, de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h. Antes da mudança, o horário de atendimento era até 17h.

Desde 5 de maio, a secretaria ampliou o número de vagas em abrigos para pessoas em situação de rua. Além das 120 vagas já existentes no Samim, foram criadas mais 100 vagas na Casa da Cidadania.

