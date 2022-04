Parque Cruzeiro do Sul passa por manutenção

O evento, que acontece no dia 26 de abril, é organizado em parceria com o Polo de Inovação do Interior Paulista

Inovação, um assunto intrínseco dos escritórios compartilhados, será o tema da palestra que vai acontecer no dia 26 de abril, das 8h às 10h, no OK Coworking, em Jaguariúna. A apresentação será do palestrante internacional Beny Rubinstein, cofundador do Microsoft Azure (um dos seis primeiros funcionários globais do Microsoft Cloud & AI) e CEO do primeiro parceiro da Microsoft Ventures na América Latina. O evento é organizado em parceria com o Polo de Inovação do Interior Paulista, presente em 27 cidades do interior de São Paulo (https://polodeinovacao.com/).

“Nossa ideia é desmistificar o tema inovação”, diz Carolina Pepe, proprietária do OK Coworking. “Não é necessário ser uma empresa grande nem rica para inovar”, pontua a empresária. O ingresso, que dá direito à participação presencial no OK Coworking ou online, tem um valor simbólico de R$ 12,50 (incluindo taxa de administração do Sympla). A pedido do palestrante, toda a arrecadação será doada ao Lar da Esperança (lardaesperanca.org.br). Os ingressos podem ser adquiridos pelo link https://www.sympla.com.br/pequenas-empresas-grandes-inovacoes__1542485

O OK Coworking, que já trouxe a Jaguariúna temas atuais como “Leitura Facial no Âmbito Profissional” e “Criptoativos”, continua inovando. De acordo com Carolina, “a intenção do OK é trazer assuntos atuais que contribuam com o crescimento local, que façam as pessoas refletirem e que empreendedores se inspirem e cresçam”.

A mensagem é reforçada por Daniel Pellegrini, CEO do Polo de Inovação do Interior Paulista. “Transformando a vida de pessoas, transformamos a vida de empresas, de comunidades, de uma cidade”, diz.

O PALESTRANTE

O palestrante Beny Rubinstein é expert no tema Inovação. Ele foi cofundador do Microsoft Azure (um dos seis primeiros funcionários globais do Microsoft Cloud & AI) e CEO do primeiro parceiro da Microsoft Ventures na América Latina.

Beny liderou o e-commerce da Microsoft em 104 mercados da Europa, Oriente Médio e África, e criou área de Transformação Digital na Microsoft Oriente Médio e África onde construiu e liderou uma equipe de incubação de vendas de soluções verticais baseadas em Inteligência Artificial em setores como Saúde, Governo, Varejo, Manufatura, Serviços Financeiros, Comunicações e Mídia.

Rubinstein é juiz em competições globais e conselheiro de CEOs e Boards (Conselhos Administrativos) de startups e corporações tanto no Brasil como em Israel.