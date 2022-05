Pai e filho de 13 anos ficam em estado grave

10ª Edição da Meia Maratona Pague Menos acontece no próximo dia 12 de junho, em Campinas

Aos apaixonados e praticantes de corrida, chegou a vez de se prepararem para Meia Maratona Pague Menos Campinas. Um dos eventos esportivos mais tradicionais da cidade campineira chega a sua 10ª edição, e acontece no dia 12 de junho, com largada às 7 horas, na Avenida Francisco Glicério, em frente ao Largo do Rosário, no centro. Os interessados em participar devem realizar inscrição pelo site www.noblu.com.br, até 31 de maio ou até esgotarem as vagas disponíveis.

Com o retorno dos eventos esportivos presenciais acontecendo em todo o país, chegou a vez da maior cidade do interior paulista receber a corrida, que contempla as distâncias de 21K e 10K. É um dos eventos esportivos mais aguardados pelos atletas locais e costuma receber grandes nomes da meia distância do cenário nacional. Terá a presença, de aproximadamente, 4 mil atletas nas duas modalidades, e retorna para abrilhantar o cenário de corridas de rua na cidade.

Apoiar projetos transformadores está no DNA da Rede de Supermercados Pague Menos. Na área de esportes, a corrida de rua promove a junção de três pilares que a Rede acredita impactar positivamente na vida das pessoas: Entretenimento, Paixão e Emoção. “A corrida de rua é abrangente, pois a família toda participa, seja praticando a atividade ou acompanhando algum membro. É uma prática esportiva democrática, qualquer um pode participar, (desde que tenha condições físicas e autorização médica) seja como pagante (para as edições com inscrição paga), como pipoca (termo usado para corredores não inscritos) ou ainda como espectador”, afirma o gerente de Comunicação e Marketing da Rede de Supermercados Pague Menos Fabio Cecon.

Com realização da Rede de Supermercados Pague Menos, com organização técnica da Noblu Sports, a prova tem percurso que cruza a cidade de norte a sul, passando pelos principais pontos: o centro antigo, o bosque dos Jequitibás, a Av. Princesa d’Oeste, os estádios dos times Guarani e Ponte Preta, percorrendo a Av. Jose de Souza Campos (Norte Sul) até o Parque da Lagoa do Taquaral. “Nessa edição de 2022 da Meia Maratona teremos novidades, mas deixamos a surpresa para o momento, já que após dois anos de espera por conta da pandemia, o evento promete vir com tudo”, destaca Cecon. “Quem participar poderá conferir ”, finaliza.

A corrida é realização da Rede de Supermercados Pague Menos, com patrocínio máster da Universidade Presbiteriana Mackenzie, apoio da Secretaria Municipal de Esportes de Campinas e da Federação Paulista de Atletismo. A prova traz uma movimentação não só para as ruas da cidade, mas também para o setor hoteleiro e de bares e restaurantes de Campinas.

Sobre a Rede de Supermercados Pague Menos

Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos está entre as dez maiores empresas supermercadistas do estado de São Paulo, conforme o ranking da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS). Atualmente, possui 31 lojas em funcionamento nas cidades de Americana, Araras, Artur Nogueira, Boituva, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Itu, Limeira, Nova Odessa, Paulínia, Piracicaba, Santa Bárbara d’Oeste, Salto, São João da Boa Vista, São Pedro, Sumaré e Tietê. A empresa possui um Complexo Administrativo, Logístico e Frigorífico em Santa Bárbara d’Oeste, com 200 mil m². Com mais de seis mil colaboradores, segue em constante expansão. A fórmula do bom atendimento, somada aos produtos de qualidade e aos preços imbatíveis, faz da varejista sinônimo de qualidade, economia, comodidade, competência e variedade. Supermercados Pague Menos “Faz Sua Vida Melhor”!