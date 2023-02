Pagamento do IPTU em Jaguariúna é prorrogado

Cota única terá 15% de desconto

O contribuinte de Jaguariúna que optar pelo pagamento da cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) terá 15% de desconto, um dos maiores índices da região. Neste ano a Prefeitura de Jaguariúna também prorrogou em um mês o início do pagamento em parcelas e a quitação do tributo em cota única, que poderão ser feitos até o dia 20 de março.

A distribuição dos carnês nas residências e a liberação da impressão dos documentos no portal da Prefeitura deverão ocorrer até o final deste mês, segundo a Secretaria de Administração e Finanças de Jaguariúna.

O imposto poderá ser pago em cota única ou em 10 parcelas, sem desconto.

As datas de vencimentos dos carnês do Imposto Sobre Serviços (ISS fixo) e da taxa de licença também foram alteradas, de acordo com Decreto n° 4.520/2023. O ISS fixo poderá ser pago em 10 parcelas, com cota única e primeira parcela com vencimento em 20 de março.

Já a taxa de licença poderá ser paga em 4 a 10 parcelas, com cota única e primeira parcela com vencimento em 18 de março.

